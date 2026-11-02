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Nhặt được 39 triệu đồng, shipper ở Đắk Lắk chủ động chờ người đánh rơi đến nhận lại

| | Thị trường

Hành động trung thực của anh Trần Ngọc Tứ, một nhân viên giao hàng tại Đắk Lắk, khi nhặt được 39 triệu đồng và tìm cách trao trả cho người đánh rơi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 1/11, trong lúc chuẩn bị di chuyển sau khi nghe điện thoại tại khu vực số 89 đường Hoàng Hoa Thám, phường Buôn Ma Thuột, anh Trần Ngọc Tứ, nhân viên giao hàng thuộc Bưu cục 262A08 của J&T Express tại Đắk Lắk, bất ngờ phát hiện một cọc tiền được buộc bằng dây thun nằm ngay dưới bánh xe.

Nhận thấy đây có thể là tài sản của người đi đường vô tình đánh rơi, anh Tứ lập tức giơ cao cọc tiền và hô lớn: "Em lượm được tiền, ai rớt tiền đây?". Sau đó, anh dựng xe bên lề đường, ngồi lại tại vị trí nhặt được để chờ người quay lại tìm kiếm.

Theo chia sẻ của anh Tứ, khi đó anh nghĩ người đánh rơi một khoản tiền lớn như vậy chắc hẳn đang rất lo lắng. Vì thế, dù đang dở công việc, anh vẫn quyết định dành thời gian chờ đợi với mong muốn sớm tìm được chủ nhân số tiền. Nếu không có ai nhận, anh sẽ mang số tiền đến cơ quan công an nhờ tìm giúp.

Nhặt được 39 triệu đồng, shipper ở Đắk Lawsk chủ động chờ người đánh rơi đến nhận lại - Ảnh 1.

Hình cắt từ clip trên mạng, Anh Tứ trả lại số tiền cho chị Thủy với sự chứng kiến của người dân.

Một người phụ nữ gần đó cho biết trước đó có thấy một cô gái đứng tại vị trí này rồi đi vào tiệm trang điểm. Người này liền vào gọi cô gái ra. Ít phút sau, cô gái hốt hoảng chạy ra nhận số tiền bị mất. Tuy nhiên, để chắc chắn trao đúng người, anh Tứ đề nghị kiểm tra camera của các nhà dân xung quanh. Khi hình ảnh xác nhận người phụ nữ chính là người đã đánh rơi cọc tiền tại khu vực này, anh quyết định trao trả đầy đủ 39 triệu đồng.

Đáng chú ý, trước khi nhận lại tài sản, chị Thủy chủ động đề nghị quay video xác nhận đã nhận đủ số tiền, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm nếu có sai sót phát sinh. Hai bên thống nhất giải quyết sự việc nhanh chóng để mỗi người tiếp tục công việc của mình.

Nhặt được 39 triệu đồng, shipper ở Đắk Lawsk chủ động chờ người đánh rơi đến nhận lại - Ảnh 2.

Anh Trần Ngọc Tứ, shipper của J&T Express người đã trả lại 39 triệu đồng cho cô dâu đi chụp ảnh cưới đánh rơi tiền.

Câu chuyện sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít người bày tỏ sự cảm kích trước cách xử lý thẳng thắn, minh bạch của anh Tứ, đặc biệt là việc chủ động chờ đợi người đánh rơi thay vì lựa chọn rời đi.

Với anh Tứ, việc nhặt được và trả lại tài sản cho người khác đơn giản là điều nên làm. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi chính những hành động bình dị, xuất phát từ sự trung thực và lòng tốt như vậy lại mang đến niềm tin và sự ấm áp cho những người xung quanh.

Tiêu Dao

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
shipper

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