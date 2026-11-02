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Lộ diện dàn xe buýt điện mới của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội: sức chứa 60 người, đi 350 km cho một lần sạc

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Dàn xe buýt điện mới của Transerco do Daewoo Việt Nam phát triển.

Lô xe buýt điện đô thị Daewoo EV8 Ecoline vừa được Daewoo Bus Việt Nam bàn giao cho Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco). Mẫu xe có sức chứa khoảng 60 hành khách, tầm hoạt động tối đa khoảng 350 km mỗi lần sạc, dự kiến tham gia phục vụ giao thông công cộng tại Thủ đô.

EV8 Ecoline là dòng xe buýt điện đô thị do nhà máy Daewoo Việt Nam phát triển. Xe có chiều dài 8,65 m, sức chứa 60 hành khách, gồm 24 chỗ ngồi, 35 chỗ đứng và một vị trí dành cho xe lăn. Phương tiện được thiết kế theo hướng sàn thấp, giúp hành khách lên xuống thuận tiện hơn, đồng thời tăng khả năng tiếp cận đối với người cao tuổi và người khuyết tật.

Không phải VinFast, lộ diện dàn xe buýt điện mới của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội: sức chứa 60 người, đi 350 km cho một lần sạc - Ảnh 1.
Không phải VinFast, lộ diện dàn xe buýt điện mới của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội: sức chứa 60 người, đi 350 km cho một lần sạc - Ảnh 2.

Về hệ thống vận hành, EV8 Ecoline có hai tùy chọn pin dung lượng 279 kWh và 352 kWh. Theo thông số được công bố, phiên bản pin 279 kWh có thể di chuyển gần 295 km sau mỗi lần sạc, trong khi bản pin 352 kWh đạt khoảng 350 km. Thời gian sạc đầy được ước tính từ hơn 110 đến 140 phút.

Xe sử dụng động cơ điện, hướng tới giảm tiếng ồn và khí thải trong quá trình vận hành. Các trang bị đáng chú ý gồm hệ thống đèn full-LED, camera giám sát xung quanh, bảng thông tin điện tử LED và thiết bị hỗ trợ người khuyết tật.


Không phải VinFast, lộ diện dàn xe buýt điện mới của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội: sức chứa 60 người, đi 350 km cho một lần sạc - Ảnh 3.
Không phải VinFast, lộ diện dàn xe buýt điện mới của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội: sức chứa 60 người, đi 350 km cho một lần sạc - Ảnh 4.

Sau khi bàn giao, đoàn xe được sơn màu xanh và mang nhận diện thương hiệu Hanoibus, với họa tiết cánh chim hòa bình cùng hình ảnh Khuê Văn Các. Đây là mẫu xe có cấu hình tương đương VinFast EB8 – dòng xe buýt điện đô thị cũng có sức chứa khoảng 60 hành khách.

Việc Daewoo Bus Việt Nam đưa EV8 Ecoline vào đội xe của Transerco diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi phương tiện vận tải công cộng từ nhiên liệu diesel sang năng lượng sạch.

Mới đây, tuyến buýt số 40 (Công viên Thống Nhất – Văn Lâm, Hưng Yên) đã chính thức chuyển đổi toàn bộ phương tiện diesel sang xe buýt điện từ 1/11. Theo quyết định của Sở Xây dựng Hà Nội, 15 xe VinFast EB8 sản xuất năm 2026, mỗi xe có sức chứa 60 hành khách, được đưa vào thay thế đội xe diesel hiện tại. Sau chuyển đổi, tuyến tiếp tục duy trì 15 phương tiện, trong đó có 13 xe vận doanh.

Trước đó, trong tháng 10/2026, Transerco và các đơn vị thành viên đã chuyển đổi phương tiện trên 6 tuyến buýt, đồng thời mở mới một tuyến với tổng cộng 94 xe buýt điện. Việc bổ sung các dòng xe điện mới góp phần mở rộng phạm vi phục vụ bằng phương tiện xanh, đồng thời tạo thêm lựa chọn về nhà cung cấp và sản phẩm cho hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Transerco đặt mục tiêu nâng tỷ lệ xe buýt chuyển đổi xanh lên trên 51% vào cuối năm 2026. Lộ trình này nằm trong định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, giảm phát thải và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Khánh Vy

Việt Nam hàng ngày

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