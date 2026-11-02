Phá đường dây nhập lậu điện thoại cũ trị giá gần 20 tỷ đồng từ Trung Quốc

Ngày 2/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Trần Thị Hồng Vân (SN 1993, trú phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Hai bị can bị khởi tố.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện cửa hàng Thanh Tuấn Mobile, tại số 289 Nguyễn Hữu Tiến, tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, có dấu hiệu liên quan đến hoạt động nhập lậu điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây có sự liên kết chặt chẽ, sử dụng các ứng dụng nước ngoài, mượn thông tin, danh tính người nước ngoài để liên lạc, đặt hàng, thanh toán và vận chuyển điện thoại cũ từ Trung Quốc về Việt Nam với số lượng lớn.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình kiểm tra cửa hàng Thanh Tuấn Mobile, thu giữ nhiều điện thoại di động đã qua sử dụng. Đồng thời, lực lượng chức năng truy xét, thu hồi hàng trăm chiếc điện thoại Tuấn đã bán ra thị trường. Số điện thoại này mang nhiều thương hiệu nổi tiếng, song theo cơ quan điều tra, phần lớn không thuộc diện sản phẩm được phép phân phối trên thị trường Việt Nam.

Tại cơ quan công an, Tuấn và Vân khai nhận, từ tháng 1/2025 đến nay đã câu kết nhập lậu hàng nghìn điện thoại di động cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, với tổng trị giá hàng hóa giao dịch ước tính gần 20 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.