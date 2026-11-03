Chưa đến Tết 2027, vé máy bay đã "nóng"

Vé máy bay Tết 2027 đang 'nóng' lên mỗi ngày. Ảnh: NIA

Dù Tết Nguyên đán 2027 còn cách nhiều tháng, thị trường vé máy bay phục vụ giai đoạn cao điểm đã bắt đầu nóng lên từng ngày. Đối với người lao động, sinh viên xa quê hoặc hành khách có kế hoạch du lịch dịp cuối năm, việc theo dõi sát sao lịch bay, giá vé và thời điểm đặt chỗ là một phần quan trọng trong bài toán chi tiêu.

Mặt bằng giá vé sát Tết tăng cao ở nhiều đường bay

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Âm lịch 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4/2/2027 (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Do lịch nghỉ kéo dài, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không dự báo sẽ tập trung cao độ vào những ngày trước kỳ nghỉ và thời điểm quay trở lại làm việc sau Tết. Lựa chọn ngày bay vì thế ảnh hưởng đáng kể đến tổng chi phí đi lại.

Khảo sát hệ thống bán vé ngày 3/2/2027 (27 tháng Chạp) ghi nhận giá vé một chiều từ TP Hồ Chí Minh đi nhiều địa phương tăng vọt so với tháng trước. Ở các đường bay kết nối TP Hồ Chí Minh với miền Bắc và Bắc Trung Bộ, vé hạng phổ thông gần như không còn giá dưới 3 triệu đồng/chiều.

Cụ thể, trên đường bay TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, giá vé phổ thông của Vietravel Airlines từ khoảng 3,19 triệu đồng/chiều. Mức giá của Sun PhuQuoc Airways và Vietnam Airlines lần lượt khoảng 3,72 triệu đồng và 3,74 triệu đồng/chiều. Mức giá thấp nhất toàn hệ thống ghi nhận từ khoảng 2,96 triệu đồng/chiều.

Tại chặng TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa, vé phổ thông của Vietnam Airlines thậm chí không hiển thị ở thời điểm khảo sát, chỉ còn vé thương gia từ khoảng 6,5 triệu đồng/người. Với chặng TP Hồ Chí Minh - Vinh, giá vé một chiều ghi nhận khoảng 3,73 triệu đồng với Vietjet, 3,73 triệu đồng với Vietravel Airlines và 3,74 triệu đồng với Vietnam Airlines. Mức giá thấp nhất trên chặng này ghi nhận khoảng 3,51 triệu đồng/chiều.

Trái ngược với các chặng từ TP Hồ Chí Minh, chặng Hà Nội - Điện Biên có giá vé phổ thông của Vietnam Airlines khoảng 1,8 triệu đồng/người. Mức giá này thấp hơn đáng kể, phản ánh sự khác biệt về mặt bằng giá giữa các đường bay tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện khai thác.

Áp lực chi phí đi lại và tâm lý người dân

Giá vé tăng cao đang tạo áp lực tài chính lớn cho các gia đình. Với gia đình bốn người tại TP Hồ Chí Minh về quê miền Bắc hoặc Bắc Trung Bộ, nếu giá vé ở mức 3,5 triệu đồng/người/chiều, lượt đi đã tốn khoảng 14 triệu đồng. Tính cả vé khứ hồi, chi phí riêng cho vé máy bay lên tới 28 triệu đồng, chưa kể hành lý ký gửi, di chuyển hai đầu sân bay và các khoản phát sinh.

Chị Phạm Thị Ngân, sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đang tìm vé về Hà Nội đón Tết 2027, chia sẻ rằng giá vé sát Tết lên tới 3,5 - 3,7 triệu đồng/chiều khiến chị phải cân nhắc kỹ. Tính cả khứ hồi, tiền di chuyển khoảng 7 triệu đồng/người. Chị Ngân cho biết nếu giá vé tiếp tục tăng, chị có thể tính phương án đi sớm hơn hoặc chọn phương tiện khác.

Tương tự, chị Lê Thu Phương đang theo dõi chặng TP Hồ Chí Minh - Vinh với mong muốn các hãng tăng chuyến dịp cao điểm để có thêm lựa chọn về giờ bay và giá vé. Còn Vũ Thế Anh (quê Điện Biên) chọn cách theo dõi các chương trình khuyến mãi để tối ưu chi phí. Mặc dù vậy, dữ liệu trên hệ thống chỉ phản ánh tình trạng tại thời điểm khảo sát và không đồng nghĩa toàn bộ vé phổ thông đã bán hết.

Nguyên nhân tăng giá và khuyến cáo từ đại lý

Thị trường vé máy bay phục vụ giai đoạn cao điểm đã bắt đầu nóng lên từng ngày. Ảnh: NIA

Đại diện các hãng hàng không cho biết, giá vé Tết duy trì ở mức cao xuất phát từ tình trạng "lệch đầu" đặc trưng. Trước Tết, khách tập trung di chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra miền Bắc và miền Trung, còn chiều ngược lại vắng khách. Sau Tết, xu hướng này đảo chiều. Việc cân đối khai thác chiều rỗng khiến bài toán giá vé thêm phức tạp. Bên cạnh đó, xu hướng đặt chỗ sớm và nhu cầu du lịch Tết tăng cao cũng gây áp lực lên nguồn cung.

Ông Đỗ Mạnh Đức, đại diện một đại lý vé máy bay tại Hà Nội, cho biết các chặng bay lớn biến động giá rất nhanh. “Năm nay nhiều người có xu hướng đặt vé trước để tránh áp lực giá và chủ động lịch trình. Những chuyến bay giờ đẹp, mức giá phù hợp thường được khách giữ chỗ khá nhanh”, ông Đức thông tin.

Các đại lý khuyến cáo hành khách không nên chờ sát ngày mới mua vé với hy vọng giá giảm, vì giai đoạn cao điểm thường diễn biến ngược lại. Người dân nên đặt vé qua kênh chính thức của hãng hoặc đại lý ủy quyền, kiểm tra kỹ thông tin và mã đặt chỗ. Trong bối cảnh hiện tại, lên kế hoạch sớm, linh hoạt khung giờ hoặc chấp nhận bay lệch ngày cao điểm là giải pháp thực tế nhất để kiểm soát chi phí di chuyển.