Tủ đông trên khắp các siêu thị châu Âu bị tấn công - đây chính xác là những gì đã xảy ra

Các tủ đông trống rỗng bên trong siêu thị Proxy Delhaize ở Maleizen, Overijse, Bỉ.

Vụ tấn công khiến nhiệt độ bên trong các tủ lạnh và tủ đông tăng vọt; tại ít nhất một cửa hàng, nhiệt độ đã lên tới 50°C (122°F), buộc các nhà bán lẻ phải loại bỏ số thực phẩm bên trong. Sự việc này đã dấy lên nhiều lo ngại trong toàn ngành bán lẻ.

Những quốc gia và nhà bán lẻ nào bị ảnh hưởng?

Tập đoàn siêu thị Hà Lan Ahold Delhaize cho biết hàng chục cửa hàng thuộc chuỗi Delhaize tại Bỉ và Luxembourg đã bị ảnh hưởng.

Đại diện tập đoàn này chia sẻ với CNBC rằng một sự cố liên quan đến hệ thống làm lạnh đã xảy ra tại hàng chục cửa hàng vào thứ Hai, dẫn đến việc thực phẩm phải bị vứt bỏ. Hiện tại, tình hình đã trở lại bình thường và các cửa hàng đều đang hoạt động ổn định.

Trong khi đó, theo Reuters, tập đoàn Colruyt cho biết năm cửa hàng Spar của họ tại Bỉ đã trở thành mục tiêu tấn công. Chuỗi siêu thị Carrefour của Pháp cũng thông báo với BBC rằng 15 cửa hàng của họ tại Bỉ đã bị ảnh hưởng. Tương tự, chuỗi Intermarché của Pháp cho biết 15 trong tổng số 153 cửa hàng của họ tại Bỉ cũng chịu tác động từ vụ việc này.

Người phát ngôn của Intermarché chia sẻ với CNBC: "Trong hầu hết các trường hợp, các biện pháp bảo mật hiện có đã giúp ngăn chặn vụ tấn công một cách nhanh chóng". "Tuy nhiên, một vài cửa hàng đã bị tổn thất về hàng hóa, mặc dù mức độ không nghiêm trọng bằng vụ tấn công hồi giữa tháng 10.

"Ở thời điểm hiện tại, thông tin chúng tôi có được cho thấy phần lớn các vụ tấn công nhắm vào những đơn vị khác trong cùng lĩnh vực, đáng chú ý nhất là Carrefour và Delhaize," họ cho biết thêm.

IKEA thông báo rằng một sự cố mạng đã ảnh hưởng đến các tủ lạnh và tủ đông tại cửa hàng ở Mons, Bỉ, trong khoảng thời gian từ Chủ nhật đến thứ Hai.

Mặc dù cửa hàng vẫn mở cửa đón khách, công ty đang tiến hành kiểm tra các thiết bị và sản phẩm bị ảnh hưởng, đồng thời rà soát lại hệ thống tại các cửa hàng khác của hãng ở Bỉ.

"Sự cố này gây ảnh hưởng hạn chế đến các mặt hàng tại nhà hàng và khu vực bán thực phẩm Thụy Điển (Swedish Food Market) của chúng tôi," người phát ngôn của IKEA cho biết qua email. "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định chính xác những gì đã xảy ra."

ICA, nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất Thụy Điển, cũng xác nhận rằng họ đã nhận được thông tin về một sự cố xảy ra tại "một số lượng hạn chế các cửa hàng" – những nơi nằm ngoài mạng lưới hệ thống trung tâm của ICA. "Sự cố này đã ảnh hưởng đến hệ thống tủ lạnh và tủ đông tại các cửa hàng đó." "ICA hiện đang hỗ trợ các cửa hàng bị ảnh hưởng trong việc xử lý sự cố," công ty cho biết qua email.

Tại các khu vực khác, chuỗi siêu thị Kesko của Phần Lan, chuỗi cửa hàng thực phẩm Supervalu của Ireland và nhà bán lẻ One Selver của Estonia cũng báo cáo về tình trạng gián đoạn hệ thống làm lạnh.

Sự cố hôm tấn công tủ lạnh có liên quan gì đến các cuộc tấn công mạng hồi tháng 10?

Hàng trăm siêu thị tại Pháp đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng vào tháng 10, gây ra hỏa hoạn, khiến các tủ đông bị quá nhiệt và thực phẩm bị hư hỏng.

Les Mousquetaires, đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị Intermarché, từng chia sẻ vào thời điểm đó rằng họ dự kiến thiệt hại lên tới hàng triệu euro.

"An ninh lương thực đòi hỏi sự quan tâm lớn hơn ở mọi cấp độ, bởi việc biến thực phẩm thành vũ khí đã trở thành hiện thực," Ủy viên châu Âu phụ trách Nông nghiệp và Thực phẩm, ông Christophe Hansen, viết trên nền tảng X vào tháng 10.

Các cửa hàng thực phẩm tại sáu căn cứ quân sự của Mỹ cũng gặp sự cố với hệ thống tủ đông vào cuối tháng 8.

Bốn nguồn tin thân cận với vấn đề này tiết lộ với Reuters vào tháng 10 rằng Lầu Năm Góc đang xem xét các sự cố đó như những vụ tấn công mạng nghi vấn và đang phối hợp với giới chức Pháp để điều tra.

Trong một trường hợp, nhiệt độ tủ đông đã bị điều chỉnh tăng lên vào ban đêm, khiến một lượng lớn thực phẩm bị tan chảy và hư hỏng vào sáng hôm sau.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, Bjorn R. Watne, Giám đốc an ninh thông tin toàn cầu của Interpol, cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng quy mô cũng như cường độ của các cuộc tấn công, đồng thời cho phép nhắm mục tiêu vào nhiều nạn nhân cùng lúc. "Đây là một quá trình tiến hóa chứ không phải một cuộc cách mạng," ông nói với CNBC.

Tại sao điều này lại xảy ra?

Hiện chưa có nhóm hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này và quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn, nhưng sự việc đã làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Fredrik Blix, cố vấn chiến lược về an ninh mạng tại Visente AB, cho biết bản thân các vụ tấn công này không quá tinh vi. Theo thông tin từ các nhà nghiên cứu công bố vào tháng 8, các bộ điều khiển tủ đông được kết nối trực tiếp với internet công cộng, đi kèm với các tài khoản hỗ trợ có mật khẩu dễ dàng bị phát hiện ngay trong ngày.

"Nhà cung cấp đã tung ra bản vá vào tháng 8," Blix viết trên LinkedIn. "Tuy nhiên, hàng nghìn thiết bị vẫn chưa được cập nhật, và các mẫu đời cũ thậm chí không thể cập nhật được nữa." Ông cho biết thêm rằng Pháp cũng từng hứng chịu kiểu tấn công tương tự cách đây ba tuần; khi đó, cơ quan CERT-FR của Pháp đã yêu cầu các nhà vận hành tại châu Âu ngắt kết nối các thiết bị này khỏi internet. "Tôi muốn đặt câu hỏi cho các nhà cung cấp và công ty dịch vụ – những đơn vị lắp đặt và quản lý từ xa các thiết bị này: chính xác thì các vị đã làm gì trong suốt ba tuần đó?"

Blix lưu ý rằng sự im lặng xung quanh vụ tấn công chính là "manh mối thú vị nhất", vì nó loại trừ khả năng đây là hành vi của các nhóm tội phạm sử dụng mã độc tống tiền (ransomware).

Theo CNBC