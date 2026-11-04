Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga triệu tập Đại biện lâm thời Na Uy để làm gì?

| | Tài chính quốc tế

Ngày 3/11, Điện Kremlin đã triệu tập đại biện lâm thời Na Uy Bjorn Svenungsen, tại Moscow.

Nga triệu tập Đại biện lâm thời Na Uy để làm gì?- Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

"Ông Bjorn Svenungsen đã nhận được một lời phản đối mạnh mẽ về việc tiếp tục thu giữ tài sản động sản và bất động sản của Nga tại nước này theo yêu cầu của các công ty Ukraine", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Thông cáo nói thêm, tàu nghiên cứu khoa học Professor Molchanov bị bắt giữ hôm 2/9, theo quyết định của tòa án Na Uy, theo yêu cầu của Naftogaz (Ukraine) và một số doanh nghiệp Ukraine khác, vẫn đang neo đậu tại cảng Barentsburg, thuộc quần đảo Svalbard.

"Ngày 28/10, Tòa án Quận Bắc Troms và Senja đã bác bỏ đơn kháng cáo của Quỹ Arktikugol và việc xem xét tiếp theo vụ án có thể kéo dài nhiều tháng.

Luật sư tạm quyền đã được thông báo, việc neo đậu tàu thuyền trong thời gian dài vào mùa Đông, điều không phù hợp với mục đích này, xét đến điều kiện khí hậu và thời tiết khắc nghiệt của Bắc Cực.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng và gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Nga yêu cầu Na Uy chính thức tuân thủ vô điều kiện luật pháp quốc tế, bao gồm các điều khoản của Hiệp ước Svalbard, trong đó quy định quyền tự do tiếp cận quần đảo cho công dân các bên tham gia, điều hiện đang bị cản trở đáng kể bởi việc bắt giữ con tàu nói trên.

Trong bối cảnh biện pháp hạn chế đơn phương bất hợp pháp do Na Uy áp đặt chống Nga, đặc biệt dẫn đến việc chấm dứt chuyến bay giữa Nga và Svalbard, tàu Professor Molchanov là phương tiện duy nhất cung cấp hàng hóa trực tiếp cho quần đảo.

Ngày 22/9, theo quyết định của tòa án Na Uy, 5 tài sản bất động sản của Nga tại Oslo cũng đã bị tịch thu.

"Chúng tôi kêu gọi phía Na Uy tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao năm 1961 và Công ước về Quyền miễn trừ tài phán của các quốc gia và tài sản của họ năm 2004.

Bộ Ngoại giao Nga và các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tìm cách dỡ bỏ lệnh tịch thu tài sản của Nga.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Svalbard đang cung cấp sự hỗ trợ lãnh sự và các hỗ trợ khác cần thiết cho các thành viên thủy thủ đoàn còn lại trên tàu", Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục thời đại

Từ Khóa:
na uy, svalbard

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tịch thu du thuyền của tỷ phú Nga, quốc gia EU "còng lưng" chi gần 800 triệu mỗi ngày để… bảo dưỡng mà còn chẳng được phép dùng

Tịch thu du thuyền của tỷ phú Nga, quốc gia EU "còng lưng" chi gần 800 triệu mỗi ngày để… bảo dưỡng mà còn chẳng được phép dùng Nổi bật

Buồn của nền kinh tế thuộc top 10 thế giới: Giá điện nước tăng hơn 50%, người dân choáng váng vì hóa đơn vượt nửa tháng lương

Buồn của nền kinh tế thuộc top 10 thế giới: Giá điện nước tăng hơn 50%, người dân choáng váng vì hóa đơn vượt nửa tháng lương Nổi bật

Nhiều điểm bỏ phiếu đã đóng cửa, lịch sử không đứng về phía đảng của Tổng thống Trump

Nhiều điểm bỏ phiếu đã đóng cửa, lịch sử không đứng về phía đảng của Tổng thống Trump

07:45 , 04/11/2026
Cửa hàng đầu tiên của KFC

Cửa hàng đầu tiên của KFC

07:22 , 04/11/2026
14 năm gián đoạn, Trung Quốc tái khởi động 'Dao Sắc' với một nước ASEAN: Đằng sau là diễn biến đáng chú ý

14 năm gián đoạn, Trung Quốc tái khởi động 'Dao Sắc' với một nước ASEAN: Đằng sau là diễn biến đáng chú ý

07:02 , 04/11/2026
Radar vượt đường chân trời mới tại Kaliningrad sẽ kiểm soát toàn bộ châu Âu

Radar vượt đường chân trời mới tại Kaliningrad sẽ kiểm soát toàn bộ châu Âu

06:10 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên