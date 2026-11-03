Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đặc phái viên Mỹ công bố thời điểm nối lại đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington sẽ chủ trì vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) trong hai ngày 10 - 11/11, tập trung vào các thỏa thuận an ninh hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng và thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm thứ Hai (2/11) cho biết Washington sẽ làm trung gian hòa giải vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) trong hai ngày 10 và 11/11, nhằm thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2/2022.

Theo ông Witkoff, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những thỏa thuận an ninh hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, các vấn đề nhân đạo và những bước đi tiếp theo hướng tới hòa bình.

"Mỹ sẽ làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Ukraine và Nga vào ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi, thúc đẩy sứ mệnh của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh", ông Witkoff viết trên mạng xã hội X.

Từ phải qua trái: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Ảnh: Reuters

Trước thềm cuộc đàm phán hòa bình vào tuần tới, các nhà đàm phán của Mỹ dự kiến gặp đại diện của Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels trong tuần này. Nội dung thảo luận bao gồm các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine, cấu trúc an ninh hậu chiến của châu Âu và những cơ hội hợp tác kinh tế nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine.

Ông Witkoff cho biết Washington muốn tiếp nối những tiến triển từ các cuộc thảo luận ngoại giao trước đó tại Kyiv, Oslo và St. Petersburg, hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện và bền vững.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tháng trước, ông Trump nhận định các nỗ lực giải quyết xung đột có thể đang tiến gần đến thành công hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây, đồng thời bày tỏ tin tưởng cả Moscow và Kiev đều mong muốn chấm dứt giao tranh.

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của nền kinh tế thuộc top 10 thế giới: Giá điện nước tăng hơn 50%, người dân choáng váng vì hóa đơn vượt nửa tháng lương

Buồn của nền kinh tế thuộc top 10 thế giới: Giá điện nước tăng hơn 50%, người dân choáng váng vì hóa đơn vượt nửa tháng lương Nổi bật

Trộm đồng hồ 7,6 tỷ, kẻ gian đặt dịch vụ chuyển phát trả lại chỉ 2 ngày sau đó

Trộm đồng hồ 7,6 tỷ, kẻ gian đặt dịch vụ chuyển phát trả lại chỉ 2 ngày sau đó Nổi bật

Nga đẩy nhanh tốc độ chiếm toàn bộ phần Đông sông Dnipro

Nga đẩy nhanh tốc độ chiếm toàn bộ phần Đông sông Dnipro

18:16 , 03/11/2026
Ở nơi người dân được mua vàng với giá rẻ hơn gần 20 triệu đồng, bài học từ 'phòng thí nghiệm mở cửa' của Trung Quốc

Ở nơi người dân được mua vàng với giá rẻ hơn gần 20 triệu đồng, bài học từ 'phòng thí nghiệm mở cửa' của Trung Quốc

17:39 , 03/11/2026
Bị chồng đẩy xuống vực sâu 34 mét để chiếm đoạt tiền thừa kế, người phụ nữ sau 6 năm mới được chấp thuận ly hôn

Bị chồng đẩy xuống vực sâu 34 mét để chiếm đoạt tiền thừa kế, người phụ nữ sau 6 năm mới được chấp thuận ly hôn

17:20 , 03/11/2026
Láng giềng Việt Nam kêu gọi người dân chuẩn bị túi khẩn cấp chứa đủ nhu yếu phẩm để sinh tồn trong 72 giờ

Láng giềng Việt Nam kêu gọi người dân chuẩn bị túi khẩn cấp chứa đủ nhu yếu phẩm để sinh tồn trong 72 giờ

16:54 , 03/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên