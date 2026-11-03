Bị chồng đẩy xuống vực sâu 34 mét để chiếm đoạt tiền thừa kế, người phụ nữ sau 6 năm mới được chấp thuận ly hôn

Một tòa án tại Trung Quốc đã chấp thuận đơn xin ly hôn của người phụ nữ sống sót sau khi bị chồng đẩy xuống vực thẳm ở Thái Lan 6 năm trước, tin tức này đã nhận được sự ủng hộ trên mạng xã hội.

Wang Nan, 38 tuổi, được biết đến nhiều hơn trên mạng với tên gọi Wang Nuannuan, đã bị thương nghiêm trọng sau khi Yu Xiaodong đẩy cô xuống vách đá cao 34 mét khi cả hai đang đi du lịch tại một công viên quốc gia ở Thái Lan vào tháng 6 năm 2019. Vào thời điểm đó, cô đang mang thai ba tháng và hậu quả là đã mất đi đứa con trong bụng vào mùa thu năm đó.

Vụ việc từng gây rúng động dư luận

Yu - kẻ cố tình giết Wang để chiếm đoạt tài sản kế thừa nhằm trả nợ cờ bạc - đã bị tòa án Thái Lan tuyên phạt 33 năm 4 tháng tù vào năm ngoái sau phiên phúc thẩm thứ ba.

Thời điểm đó, cô Wang đang mang thai và phải chịu đựng 17 vị trí gãy xương, trải qua nhiều ca phẫu thuật, đóng hơn 100 đinh thép và khâu 200 mũi. Ảnh: Tư liệu

Vào tháng 9 năm 2023, cô Wang đã nộp đơn xin ly hôn lên Tòa án Nhân dân Quận Tần Hoài ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.

Cô chia sẻ rằng mình đã gặp vô vàn khó khăn trong vụ án này, nguyên nhân chính là do Yu đang thụ án tù tại Thái Lan. Vụ án được đưa ra xét xử vào cuối tháng 9, trong đó Yu tham dự phiên tòa thông qua một ứng dụng mạng xã hội.

Theo tin từ Beijing News, tòa án đã đưa ra phán quyết vào ngày 10 tháng 10 chấp thuận đơn xin ly hôn của Wang. Ngoài ra, tòa án tuyên buộc Yu phải bồi thường cho Wang 500.000 Nhân dân tệ (gần 2 tỷ VNĐ).

"Thật là một ngày tuyệt vời! Kháng cáo của tôi đã được tòa án chấp nhận," Wang chia sẻ trên mạng xã hội. "Tôi quá phấn khích đến mức không ngủ được đêm qua. Những gian khổ mà tôi phải chịu đựng trong những năm qua vẫn còn hiện rõ mồng một trong trí nhớ," cô đăng tải vào ngày hôm sau.

Nhận được tin vui, Wang cảm thấy vỡ òa khi nhớ lại những gian khổ mòn mỏi trong suốt những năm qua. Ảnh: Tư liệu

Phán quyết này đã tạo nên một làn sóng chúc mừng dành cho Wang trên mạng xã hội đại lục sau khi thu hút gần 60 triệu lượt xem.

"Tin tốt lành làm sao! Xin chúc mừng! Bạn đã chờ đợi điều này quá lâu rồi," một cư dân mạng bình luận.

"Để đạt được điều này thật không dễ dàng chút nào. Tất cả chị em phụ nữ đều mừng cho bạn," một người khác bình luận.

Wang và Yu quen nhau vào tháng 5 năm 2017 và kết hôn hai tháng sau đó.

Wang cho biết cô đã bị mắc kẹt trong cuộc chiến pháp lý với Yu suốt vài năm qua vì mối quan hệ hôn nhân vẫn còn hiệu lực pháp lý gây cho cô rất nhiều rắc rối. Ví dụ, mẹ của Yu thường xuyên đến các nhà của cô ở Thái Lan và tỉnh Giang Tô để lấy đi những đồ vật có giá trị. Tuy nhiên, Wang lại không thể cáo buộc bà tội trộm cắp vì bà vẫn là mẹ chồng hợp pháp của cô.

Sau nhiều ca phẫu thuật và tập luyện phục hồi chức năng, Wang đã phục hồi khả năng tự đứng và đi lại độc lập vào năm 2023. Ảnh: Tư liệu

Năm ngoái, Yu đã đòi 30 triệu Nhân dân tệ (hơn 100 tỷ VNĐ) tiền bồi thường ly hôn cho "tổn thất tinh thần và thanh xuân" của hắn.

Tòa án Nam Kinh vẫn chưa công bố phương án phân chia tài sản chung của hai người.

"Làm thế nào để phân chia khoản thu nhập mà Wang kiếm được từ mạng xã hội kể từ sau khi cô bị đẩy xuống vực sẽ là một thách thức lớn," Zhang Jing, luật sư thuộc Công ty Luật Beijing Lianggao, chia sẻ với báo chí.

Wang hiện có 5,45 triệu người theo dõi trên một ứng dụng mạng xã hội hàng đầu tại Trung Quốc.

Trong một buổi phát sóng trực tiếp (livestream) vào ngày 12 tháng 10, Wang tuyên bố rằng cô có kế hoạch kiện Yu vì hành vi trộm tiền của cô trong thời gian hai người còn là vợ chồng.

Wang đã sinh một con trai vào tháng 9 năm ngoái. Cô tiết lộ rằng mình đã thụ thai em bé thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một phòng khám ở nước ngoài.

Nguồn: SCMP