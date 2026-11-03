Láng giềng Việt Nam kêu gọi người dân chuẩn bị túi khẩn cấp chứa đủ nhu yếu phẩm để sinh tồn trong 72 giờ

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) đã kêu gọi các hộ gia đình chuẩn bị túi khẩn cấp chứa đủ thức ăn, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu để tồn tại trong ít nhất 72 giờ, dẫn lý do từ những quan ngại quốc tế về xung đột cũng như nhu cầu sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Ông Nirat Pongsitthithavorn, Cục trưởng DDPM, cho biết một số quốc gia đã khuyến cáo công dân của họ dự trữ các nhu yếu phẩm trong ba ngày.

Mặc dù Thái Lan không nằm trong số các quốc gia đối mặt với rủi ro như vậy, ông nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị một chiếc túi khẩn cấp là biện pháp phòng ngừa cơ bản giúp người dân ứng phó với các tình huống bất ngờ.

Lũ lụt ở Bangkok hồi tháng 9. Ảnh: Reuters

Những chiếc túi này không chỉ dành cho các xung đột quốc tế mà còn phục vụ cho thiên tai - bao gồm lũ quét, sạt lở đất và động đất - cũng như bùng phát dịch bệnh, hỏa hoạn, bạo động và các tình huống khẩn cấp khác.

Theo DDPM, 72 giờ đầu tiên sau khi thiên tai xảy ra là thời điểm đặc biệt quan trọng, vì người dân vùng ảnh hưởng có thể phải tự chống chọi trong khi cơ quan chức năng huy động lực lượng cứu trợ.

Cục khuyến nghị mỗi hộ gia đình nên chuẩn bị một chiếc túi khẩn cấp bao gồm 6 nhóm nhu yếu phẩm thiết yếu:

Thuốc men và chăm sóc sức khỏe: Bộ dụng cụ sơ cứu, thuốc cơ bản, thuốc theo đơn và sổ theo dõi/hồ sơ y tế. Thực phẩm và nước uống: Ít nhất 3 lít nước uống cho mỗi người mỗi ngày, thức ăn ăn liền và đồ ăn nhẹ giàu năng lượng, cùng với thức ăn đặc biệt cho trẻ em, người già và người có nhu cầu y tế riêng. Thiết bị liên lạc và dụng cụ: Điện thoại di động, sạc dự phòng, đèn pin, pin dự phòng, đài radio dùng pin, còi, nến, bật lửa, sổ tay, viết, dao bỏ túi, kéo, dây thừng và băng keo. Giấy tờ quan trọng và tiền mặt: Bản sao CMND/CCCD, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, sổ tiết kiệm ngân hàng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (được bảo quản trong túi chống nước), cùng với chìa khóa dự phòng và tiền mặt phòng trường hợp hệ thống thanh toán điện tử bị gián đoạn. Đồ dùng vệ sinh cá nhân: Khăn giấy, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đồ vệ sinh cá nhân và túi đựng rác. Quần áo và đồ dùng trú ẩn thiết yếu: Quần áo dự phòng, áo mưa, mũ/nón, chăn và túi ngủ.

Ông Nirat cho biết mỗi hộ gia đình nên giữ một chiếc túi khẩn cấp sẵn sàng để sơ tán ngay lập tức, bất kể mối đe dọa đến từ thiên tai, chiến tranh mạng hay xung đột quốc tế.

Ông khuyến nghị nên sử dụng loại túi nhẹ, chống nước, đặt ở vị trí dễ lấy và thường xuyên kiểm tra tình trạng hư hỏng cũng như hạn sử dụng của các vật dụng bên trong.

DDPM cho biết thêm họ đã chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị ứng phó thiên tai, nhân sự khẩn cấp và hệ thống cảnh báo sớm (bao gồm cả tin nhắn cảnh báo diện rộng Cell Broadcast) để xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Cục khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chính phủ liên quan về các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và cứu trợ để bảo vệ người dân.

Nguồn: Khaosod