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Vượt phong tỏa của Mỹ, 9 tàu chờ dầu khí Iran tiến vào vùng biển quốc gia Đông Nam Á rồi tới thẳng nước láng giềng Việt Nam

| | Tài chính quốc tế

Vượt phong tỏa của Mỹ, 9 tàu chờ dầu khí Iran tiến vào vùng biển quốc gia Đông Nam Á rồi tới thẳng nước láng giềng Việt Nam

Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran từ tháng 7.

Một báo cáo của Fox News, dẫn nguồn nhóm vận động "Liên minh chống Iran hạt nhân" (UANI), tiết lộ rằng ít nhất 9 tàu chở dầu hoặc khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của Iran đã thành công vượt qua các lệnh cấm vận hàng hải của Mỹ kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân Mỹ được tái áp đặt vào tháng 7/2026.

Theo báo cáo được công bố vào ngày 1/11, các tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Iran đang sử dụng các tuyến đường biển xung quanh Malaysia để vận chuyển các lô hàng năng lượng bị cấm vận đến Trung Quốc.

Sau nhiều tháng điều tra, UANI đã công bố hình ảnh 1 tàu chở dầu mang tên "SOGL", khởi hành từ cảng Asaluyeh vào cuối tháng 8/2026, chở khoảng 500.000 thùng khí dầu mỏ hóa lỏng. Sau khi vượt qua vòng phong tỏa hải quân của Mỹ, con tàu đã tiến vào vùng biển Malaysia.

Jemima Shelley, một nhà phân tích cấp cao tại UANI, nói với Fox News rằng tàu chở dầu đã tiếp nhiên liệu ở vùng biển gần Malaysia và, sau khi nhận được các dịch vụ hỗ trợ, đã vận chuyển hàng hóa đến cảng Qinzhou ở Trung Quốc.

Theo Shelley, một số tàu chở dầu nhỏ hơn của Iran tắt hệ thống định vị, di chuyển dưới cờ giả hoặc thực hiện chuyển dầu giữa các tàu trên biển để tránh bị phát hiện.

Nhà phân tích của UANI lưu ý rằng mặc dù lệnh cấm vận của Mỹ đã hạn chế nghiêm trọng xuất khẩu dầu thô của Iran, nhưng một số tàu chở dầu nhỏ hơn vẫn tìm cách lọt qua.

Fox News cũng đưa tin rằng Trung Quốc hiện là điểm đến của gần như "toàn bộ lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng xuất khẩu của Iran", với các hành lang hàng hải của Malaysia đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động thương mại này.

Theo Foxnews

Y Vân

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
iran, trung quốc

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