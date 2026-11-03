Trung Quốc cho máy bay tàng hình cất/hạ cánh từ tàu chiến

Theo truyền thông quân đội Trung Quốc, UAV GJ-21 đã thực hiện các hoạt động cất và hạ cánh trên boong tàu Tứ Xuyên. Đây là lần đầu tiên mẫu máy bay không người lái tàng hình này được ghi nhận vận hành trên một chiến hạm thuộc lớp Type-076.

Quá trình thử nghiệm đánh dấu bước tiến trong nỗ lực phát triển khả năng triển khai máy bay không người lái từ các tàu chiến cỡ lớn của Trung Quốc. Thay vì chỉ hoạt động từ các căn cứ trên đất liền, những UAV như GJ-21 có thể được đưa ra biển, mở rộng phạm vi trinh sát và hỗ trợ tác chiến của hải quân.

UAV tàng hình sải cánh 14,4 m, có khoang chứa vũ khí bên trong

GJ-21 là phiên bản dành cho hoạt động trên biển, được phát triển từ dòng UAV tàng hình GJ-11 của Trung Quốc. Đây là loại máy bay không người lái có thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Điểm đáng chú ý của GJ-21 nằm ở cấu trúc khí động học dạng cánh bay, không có cánh đuôi truyền thống. Máy bay sử dụng động cơ phản lực cánh quạt và có sải cánh khoảng 14 m, tương đương một máy bay cỡ nhỏ.

Thiết kế này hướng đến mục tiêu giảm khả năng bị radar đối phương phát hiện. Ngoài ra, GJ-21 được trang bị hai khoang chứa vũ khí bên trong thân, cho phép mang theo các loại bom, đạn dẫn đường chính xác mà không phải treo vũ khí bên ngoài. Đây là giải pháp giúp duy trì đặc tính tàng hình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo nhận định của một số chuyên gia quốc tế được dẫn lại, GJ-21 có thể đã được đưa vào biên chế Hải quân Trung Quốc từ giữa năm 2025. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết về tải trọng vũ khí, tầm hoạt động và khả năng tác chiến thực tế của mẫu UAV này hiện chưa được công bố đầy đủ.

Các hoạt động chuẩn bị cho thử nghiệm trên tàu Tứ Xuyên đã được tiến hành từ cuối năm 2025. Đến tháng 2/2026, hình ảnh mô hình GJ-21 xuất hiện trên boong tàu, cho thấy Trung Quốc đang kiểm tra khả năng tương thích giữa máy bay và nền tảng chiến hạm mới.

Dữ liệu vệ tinh thương mại của Planet Labs ghi nhận tàu Tứ Xuyên hoạt động trên biển trong tháng 10/2026. Những hình ảnh này, cùng thông tin do truyền thông quân đội Trung Quốc công bố, cung cấp thêm dữ liệu về quá trình thử nghiệm.

Tàu đổ bộ Type-076 có thể trở thành "tàu sân bay UAV"

Nền tảng được lựa chọn để thử nghiệm GJ-21 là tàu Tứ Xuyên, chiếc đầu tiên thuộc lớp Type-076 của Hải quân Trung Quốc. Tàu được hạ thủy vào tháng 12/2024, có lượng giãn nước hơn 40.000 tấn, lớn hơn đáng kể so với nhiều tàu đổ bộ tấn công hiện nay.

Điểm khác biệt đáng chú ý của Type-076 là việc được trang bị hệ thống máy phóng điện từ (EMALS) và cáp hãm đà. Đây là những công nghệ thường gắn với tàu sân bay hiện đại, cho phép máy bay cất cánh và hạ cánh trên boong tàu.

Trước đó, tàu sân bay Phúc Kiến là chiến hạm đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống máy phóng điện từ. Việc đưa công nghệ này lên tàu đổ bộ Type-076 cho thấy định hướng mở rộng khả năng vận hành các phương tiện bay có kích thước và trọng lượng lớn từ nhiều loại chiến hạm khác nhau.

Đối với GJ-21, hệ thống máy phóng điện từ có vai trò quan trọng bởi thiết kế cánh bay và kích thước tương đối lớn khiến việc cất cánh từ boong tàu trở thành một thách thức kỹ thuật. Trong khi đó, hệ thống cáp hãm đà hỗ trợ máy bay giảm tốc và tiếp đất an toàn trong không gian hạn chế trên tàu.

Chuyên gia quân sự Tống Trung Bình nhận định Type-076 có thể hoạt động như một "tàu sân bay UAV", giúp Hải quân Trung Quốc tích lũy kinh nghiệm triển khai và phối hợp tác chiến giữa các phương tiện không người lái trên biển.

Nếu được hoàn thiện và đưa vào khai thác thường xuyên, mô hình này có thể giúp Trung Quốc mở rộng phạm vi trinh sát, tăng khả năng giám sát trên biển và triển khai các nhiệm vụ tấn công mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào máy bay có người lái.

Việc GJ-21 thử nghiệm trên tàu Tứ Xuyên cũng cho thấy xu hướng mới trong phát triển sức mạnh hải quân: các tàu chiến cỡ lớn không chỉ đảm nhiệm vận chuyển lực lượng đổ bộ hay hỗ trợ máy bay trực thăng, mà còn có thể trở thành nền tảng triển khai các hệ thống không người lái có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.