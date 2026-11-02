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Mỹ muốn Nga nối lại khí đốt sang châu Âu qua Ukraine, Điện Kremlin lập tức lên tiếng

| | Tài chính quốc tế

Ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng tình hình thực tế hiện nay cho thấy rõ ràng việc thực hiện những kế hoạch như vậy là bất khả thi.

Ngày 2/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện rất khó có thể bàn đến khả năng nối lại hoạt động trung chuyển khí đốt Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine.

“Hiện tại, rất khó để nói về điều đó. Tình hình thực tế đã cho thấy rõ những kế hoạch như vậy không thể triển khai vào lúc này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra trong tương lai”, ông Peskov nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra sau khi The Wall Street Journal đưa tin Mỹ ủng hộ việc sớm nối lại hoạt động cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu thông qua các đường ống đi qua lãnh thổ Ukraine.

Theo TASS

 

Anh Dũng

Việt Nam hàng ngày

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