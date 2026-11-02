Khởi công tổ máy số 5 của nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng nước áp lực lớn nhất thế giới, sản lượng điện gần 61 tỷ kWh mỗi năm, đủ cho 54 triệu người dùng

Ngày 31/10, Trung Quốc khởi công đảo hạt nhân của Tổ máy số 5 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Hải Dương ở tỉnh Sơn Đông. Động thái này đánh dấu sự bắt đầu triển khai Giai đoạn III của Tổ hợp điện hạt nhân Hải Dương do Tập đoàn Đầu tư Điện lực Nhà nước (SPIC) làm chủ thầu. Đây là một trong những dự án điện hạt nhân thế hệ III đầu tiên trên thế giới.

Dự án được quy hoạch theo 3 giai đoạn với các lò phản ứng công suất 6 triệu kilowatt. Việc xây dựng Giai đoạn III, gồm các lò phản ứng của Tổ máy số 5 và 6, sẽ sử dụng lò phản ứng nước áp lực thụ động thế hệ III tiên tiến được phát triển trong nước. Đây cũng là dự án điện hạt nhân đầu tiên ở Sơn Đông tiến đến giai đoạn khởi công trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Với việc Giai đoạn III đang được xây dựng, Tổ hợp điện hạt nhân Hải Dương đã bước vào giai đoạn mới của "xây dựng nhiều tổ máy và vận hành nhiều tổ máy", đẩy nhanh mô hình phát triển năng lượng hạt nhân đa dạng và tăng trưởng tập trung.

Liu Fei, người đứng đầu dự án Hải Dương của Tập đoàn Điện hạt nhân Sơn Đông SPIC, cho biết một khi cả 6 tổ máy Hải Dương được hoàn thành và đi vào hoạt động, đây sẽ trở thành cơ sở điện hạt nhân lớn nhất thế giới được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ lò phản ứng nước áp lực thụ động. Ước tính sản lượng điện hàng năm của dự án có thể đạt 60,9 tỷ kilowatt giờ, đủ để đáp ứng nhu cầu điện hàng năm của khoảng 54 triệu người.

"Dự án sẽ tiết kiệm khoảng 18,56 triệu tấn than tiêu chuẩn mỗi năm và giảm lượng khí thải carbon dioxide khoảng 48,63 triệu tấn, tương đương với việc trồng khoảng 134.000 ha rừng lá rộng. Diện tích cung cấp năng lượng sưởi ấm sẽ vượt 150 triệu mét vuông, đủ để bao phủ 25 thành phố cấp huyện", bài báo cho biết.

Đảo hạt nhân là cấu trúc quan trọng nhất của nhà máy. Vỏ bọc, lõi lò phản ứng và các thiết bị chính đều nằm trên một nền móng bè bê tông duy nhất phải chịu trọng lượng tĩnh của đảo cũng như các tải trọng cực lớn từ các sự cố như động đất. Khi bắt đầu đổ bê tông, quá trình này có thể diễn ra liên tục hàng chục giờ mà không bị gián đoạn.

Ông Liu cho biết: "Dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện đại, chúng tôi đã tối ưu hóa thiết kế để nâng công suất điện định mức của mỗi tổ máy lên 1,3 triệu kilowatt, và nhà máy có thể cung cấp nhiệt sạch cho 5 thành phố cấp huyện".

Trung Quốc hiện có 120 tổ máy điện hạt nhân đang hoạt động và đã phê duyệt xây dựng, với tổng công suất lắp đặt là 135 triệu kilowatt, đứng đầu thế giới. Trong số này, 64 tổ máy đang hoạt động với công suất khoảng 68,59 triệu kilowatt, đứng thứ 2 thế giới, trong khi 56 tổ máy còn lại đang được xây dựng hoặc được phê duyệt và chờ xây dựng.

Các dự báo từ các hiệp hội ngành công nghiệp cho thấy công suất điện hạt nhân đang hoạt động của Trung Quốc có thể lớn nhất thế giới trước năm 2030. Đến năm 2040, công suất lắp đặt của nước này dự kiến sẽ đạt 200 triệu kilowatt. Đến năm 2060, điện hạt nhân cần chiếm 18% tổng sản lượng điện để hỗ trợ các mục tiêu trung hòa carbon của nước này.

Theo Global Times



