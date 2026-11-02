Giá vàng chạm đáy 1 năm, chứng khoán Mỹ bị bán tháo, chuyên gia nhấn mạnh: "Đừng vội bắt đáy"

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (30/10), giá vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex giảm 3,3%, xuống còn 3.898,90 USD/ounce, mức chốt phiên thấp nhất kể từ ngày 2/10/2025, theo dữ liệu của Dow Jones Market Data. Tính chung tháng 10, giá kim loại quý này đã mất 10% giá trị.

Đà giảm của vàng diễn ra đồng thời với làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chốt phiên cùng ngày, chỉ số Dow Jones giảm 1,1%, S&P 500 mất 1,8%, trong khi Nasdaq Composite giảm mạnh nhất với mức 2,9%.

Diễn biến này gây chú ý bởi vàng vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, thường thu hút dòng tiền khi thị trường tài chính biến động hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang. Tuy nhiên, trong đợt bán tháo vừa qua, nhà đầu tư lại đồng loạt bán cả cổ phiếu lẫn vàng.

Chủ tịch American Gold Exchange Dana Samuelson cho rằng làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán đã kéo theo sự sụt giảm của kim loại quý, vì các nhà đầu tư cần nhanh chóng huy động tiền mặt để bù đắp tổn thất và đáp ứng nhu cầu thanh khoản.

Nói cách khác, thay vì chuyển vốn từ cổ phiếu sang vàng như thông thường, một bộ phận nhà đầu tư đã phải bán cả vàng để thu hồi tiền mặt.

Đồng quan điểm, ông Michael Armbruster, đồng sáng lập kiêm đối tác quản lý tại công ty môi giới hợp đồng tương lai Altavest, nhận định khi thị trường cổ phiếu giảm mạnh, nhu cầu tìm kiếm thanh khoản thường tăng đột biến.

Theo ông Samuelson, thị trường vàng vốn đã suy yếu trước đợt bán tháo, khi giá dao động quanh ngưỡng 3.975 USD/ounce được hình thành trong tháng 7. Việc giá vàng xuyên thủng ngưỡng này càng khiến đà giảm trở nên nghiêm trọng.

Đáng chú ý, vàng giảm mạnh trong bối cảnh thị trường vẫn lo ngại nguy cơ căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11.

Ông Samuelson cho rằng các thị trường có thể đang phản ánh trước những lo ngại về khả năng xuất hiện diễn biến quân sự nghiêm trọng tại khu vực Vịnh Ba Tư ngay trong tuần tới. Tuy nhiên, đây mới là đánh giá về rủi ro của chuyên gia, không phải thông tin xác nhận một cuộc xung đột sẽ xảy ra.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử ngày 3/11. Dù vậy, những thông tin về khả năng leo thang căng thẳng trong khu vực vẫn khiến giới đầu tư thận trọng.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Samer Hasn tại XS.com nhận định bất chấp rủi ro địa chính trị, giá vàng vẫn chịu áp lực và gặp khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi.

Theo ông, nếu căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng trong khi kinh tế Mỹ duy trì khả năng chống chịu tốt, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến. Điều này đồng thời duy trì lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao, qua đó hạn chế sức hấp dẫn của vàng, tài sản không mang lợi suất.

Ở chiều ngược lại, những lo ngại về triển vọng tăng trưởng đang dần trở thành yếu tố chi phối thị trường chứng khoán.

Chiến lược gia đầu tư cấp cao Rob Haworth tại U.S. Bank Asset Management cho rằng kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ không như kỳ vọng, cùng làn sóng bán tháo lan rộng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đang khiến nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến rủi ro tăng trưởng.

Nếu đà giảm của nhóm cổ phiếu AI tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong trường hợp kết quả bầu cử cho thấy sự phản đối đối với việc mở rộng các trung tâm dữ liệu, giá vàng có thể tìm lại được lực hỗ trợ.

Trong dài hạn, ông Armbruster cho rằng triển vọng của vàng vẫn tích cực, nhất là nếu Fed chuyển sang cắt giảm lãi suất trong năm 2027.

Đáng chú ý, chuyên gia này nhận định hiện tượng vàng và chứng khoán cùng giảm mạnh gợi nhớ đến những gì từng xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Theo ông, giá vàng đã tạo đáy vào tháng 10/2008, sau đó tăng hơn 250% trong ba năm tiếp theo.

Ông Armbruster cũng cho rằng nhu cầu tài trợ cho khoản nợ khổng lồ của Chính phủ Mỹ có thể dẫn đến việc gia tăng cung tiền trong dài hạn, tạo môi trường thuận lợi cho giá vàng.

Tuy nhiên, dù đặt ra triển vọng đó, Altavest vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư vàng giữ tiền mặt và kiên nhẫn chờ đợi ít nhất đến cuối năm.

"Đừng vội bắt đáy lúc này", ông Armbruster cảnh báo.

Theo MarketWatch