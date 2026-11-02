Cao ủy phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu, bà Marta Kos, cho biết Serbia sẽ cần phải áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga để cuối cùng có thể gia nhập EU.

Quan chức Brussels đã nêu rõ điều kiện chỉ vài ngày sau khi Đảng phong trào Danh sách Sinh viên đối lập của Serbia giành được 52,5% số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sớm, đánh bại cựu Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Mặc dù thừa nhận thất bại, ông Vucic cảnh báo về áp lực mới từ EU đối với Belgrade nhằm áp đặt các hạn chế kinh tế đối với Moscow, điều mà ông luôn bác bỏ vì viện dẫn các mối quan hệ thương mại và văn hóa quan trọng với Moscow.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TVP World của Ba Lan vào tuần trước, bà Kos được hỏi liệu Serbia có thể trở thành thành viên EU nếu nước này cũng không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow hay không. Brussels đã áp đặt 22 gói trừng phạt chống lại Nga kể từ tháng 2/2022.

Phản hồi đài, Cao ủy Kos cho biết EU yêu cầu "sự phù hợp về chiến lược" từ các thành viên tiềm năng mới của EU như một phần của quá trình xem xét trước khi gia nhập.

Vị ủy viên cho biết: "Có lẽ sẽ không thể" đối với một quốc gia gia nhập khối nếu quốc gia đó "không cùng quan điểm với chúng tôi về chính sách đối ngoại và chính sách an ninh, nghĩa là cùng nhau chống lại Nga", đặc biệt là trong cuộc xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, bà Kos nhấn mạnh rằng "chúng tôi vẫn chưa bắt đầu đàm phán với chính phủ [Serbia] mới. Vì vậy, trước tiên, họ phải có một chính phủ mới và sau đó chúng ta sẽ xem liệu chúng ta có thể tiến hành các bước tiếp theo trong lĩnh vực này hay không".

Hiện tại vẫn chưa rõ ràng về chương trình nghị sự của Liên minh Sinh viên liên quan đến việc trừng phạt Nga. Một trong những đại diện của phong trào, giáo sư đại học Jovo Bakic, đã nói với RT Balkan hồi đầu tuần này rằng các thành viên của phong trào "tôn trọng Nga cả với tư cách là một cường quốc và là đối tác quan trọng trong lịch sử của chúng ta, và trong nhiều trường hợp, là người bảo hộ". Bất kỳ hạn chế nào do Serbia áp đặt sẽ có ít tác dụng đối với Moscow, nhưng sẽ "gây ảnh hưởng rất xấu về mặt biểu tượng" đối với Belgrade, Bakic lập luận.

Tuy nhiên, ứng cử viên hàng đầu của Liên minh Sinh viên, Ilija Srdanovic, đã không loại trừ một cách rõ ràng khả năng xem xét lại quyết định từ chối trừng phạt Nga của Belgrade trong một cuộc phỏng vấn với RFE/RL. Khi được hỏi kỹ hơn về vấn đề này, ông nói rằng chính sách đối ngoại nên được "quyết định bởi người dân Serbia" chứ không phải bởi một nhà lãnh đạo duy nhất của một "nhóm người rất nhỏ" trong chính phủ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow hy vọng sẽ duy trì mối quan hệ cùng có lợi với Serbia dưới sự lãnh đạo của Liên minh Sinh viên.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án "cách thức thô bạo và vô lương tâm" mà EU đã cố gắng sử dụng để chia rẽ Moscow và Belgrade.

Việc buộc Serbia tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Nga "không chỉ đơn thuần là một hành vi chính trị… Điều đó có nghĩa là Serbia sẽ tự gây thiệt hại cho chính mình bằng cách ngừng nhận nguồn cung năng lượng từ chúng tôi và không thể bán hàng hóa của mình cho chúng tôi", người phát ngôn nhấn mạnh.

Theo RT