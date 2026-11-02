Australia bán xưởng đóng tàu chế tạo khu trục hạm ANZAC cho Trung Quốc?

Xưởng đóng tàu cuối cùng của bang Victoria, có khả năng đóng và bảo dưỡng các tàu chiến cỡ lớn cho Hải quân Australia đang được bán cho công ty thuộc sở hữu một phần của Tập đoàn EMKC đến từ Hồng Kông, Trung Quốc.

Được biết xưởng đóng tàu Williamstown nằm gần lối vào Cảng Melbourne - cảng container lớn nhất của Australia.

Việc bán cơ sở đóng tàu chiến lược cho một công ty có vốn đầu tư từ Hồng Kông đã làm dấy lên những câu hỏi về các rủi ro tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của Australia.

Luật an ninh quốc gia và quan hệ đối ngoại của Trung Quốc tiềm ẩn rủi ro đối với các công ty có trụ sở tại Hồng Kông, điều này có thể khiến cơ quan tình báo Trung Quốc quan tâm đến thương vụ nói trên.

Bên mua là công ty EMKC³ trụ sở tại Australia, chuyên quản lý các quỹ bất động sản, nhưng doanh nghiệp này thuộc sở hữu một phần của Tập đoàn EMKC Hồng Kông.

Đồng thời hiện chưa rõ liệu công ty Hồng Kông có phải là chủ sở hữu đa số cổ phần hay thực chất phía Trung Quốc mới là bên nắm giữ chính.

Đại diện của EMKC³ - bà Felicity Richardson, xác nhận công ty đã ký hợp đồng mua lại cơ sở này và đang đàm phán với các bên liên quan về phương án sử dụng trong tương lai.

Giá trị của thương vụ không được công bố chính thức. Xưởng đóng tàu được rao bán vào năm 2024, với giá trị ước tính là 200 triệu AUD.

Tàu khu trục lớp Anzac mang tên HMAS Perth của Hải quân Australia đã được đóng tại cơ sở nói trên.

Xưởng đóng tàu Williamstown có lịch sử hình thành từ năm 1858. Cơ sở này đã đóng cả 10 tàu khu trục lớp ANZAC cho Hải quân Australia và New Zealand.

Cấu trúc thượng tầng và trang thiết bị nội thất của hai tàu sân bay trực thăng đổ bộ lớp Canberra của Australia đó là chiếc HMAS Canberra và HMAS Adelaide cũng được sản xuất tại đây.

Công việc đóng chiếc tàu cuối cùng tại doanh nghiệp này đã hoàn thành từ năm 2016, sau đó một phần lớn nhân viên bị sa thải.

Việc bán xưởng đóng tàu Williamstown diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp đóng tàu của Australia đang trải qua một cuộc tái cấu trúc lớn. Quốc gia này đang dần loại bỏ tàu khu trục lớp ANZAC lỗi thời và chuyển sang mua các tàu đa năng mới thuộc dự án New FFM của Nhật Bản.

Tổng cộng Australia dự kiến sẽ nhận được 11 tàu khu trục loại này, trong đó 8 chiếc sẽ được đóng trực tiếp trong nước.

Song song đó, Australia đang đầu tư vào việc xây dựng các cơ sở sản xuất mới để chế tạo tàu ngầm hạt nhân theo chương trình SSN-AUKUS.