Mỹ và Canada hướng tới khung thỏa thuận thương mại mới

Phát biểu với báo giới ngày 1-11 tại Dubuque, bang Iowa (Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đã có “ý tưởng sơ bộ” về một thỏa thuận thương mại mang lại lợi ích cho nông dân và nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Donald Trump trả lời báo giới ngày 1-11 tại Dubuque, bang Iowa (Mỹ). Ảnh: Reuters Connects

Về phía Canada, Thủ tướng Mark Carney xác nhận trên mạng xã hội X cùng ngày rằng cuộc trao đổi dựa trên các thảo luận tích cực gần đây nhằm hướng tới thỏa thuận thương mại hai bên cùng có lợi, thúc đẩy tạo việc làm, cải thiện mức độ chi tiêu của người dân, đồng thời tôn trọng ngôn ngữ, văn hóa và chủ quyền của Canada.

Đội ngũ đàm phán của hai nước sẽ tiếp tục triển khai công việc trong những tuần tới.

Một trong những nội dung trọng tâm được Tổng thống Donald Trump đưa ra là kế hoạch tái khởi động dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL - dự án tư nhân từng bị cựu Tổng thống Joe Biden thu hồi giấy phép vào năm 2021.

Ông Trump khẳng định, phía Canada sẽ chi trả và xây dựng đường ống theo tuyến đường phía Mỹ cung cấp. Trước khi bị hủy bỏ, dự án này dự kiến vận chuyển 830.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ vùng cát dầu phía Bắc tỉnh Alberta (Canada) đến trung tâm lưu trữ lớn tại Cushing, bang Oklahoma, rồi tiếp tục tới các nhà máy lọc dầu vùng Vịnh Mexico của Mỹ.

Những động thái mới diễn ra trong bối cảnh hai nước liên tục áp thuế đáp trả lẫn nhau trị giá hàng tỷ USD trong những tháng qua. Canada - nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ tư thế giới - hiện gửi hơn 90% lượng dầu thô sản xuất của mình sang thị trường Mỹ.

Dù các đàm phán thương mại trước đây ghi nhận tiến triển hạn chế liên quan đến thuế thép và ô tô, hạ tầng năng lượng đang trở thành điểm tựa mới cho các thảo luận song phương.

Sau khi dự án Keystone XL bị hủy bỏ gây thiệt hại hàng tỷ USD cho Tập đoàn TC Energy, doanh nghiệp này đã tách mảng đường ống dầu thô thành công ty độc lập mang tên South Bow.

Để tận dụng hạ tầng cũ, South Bow đang hợp tác với công ty Bridger Pipeline (Mỹ) đề xuất một dự án mới mang tên Prairie Connector (công suất 550.000 thùng/ngày, chạy từ Alberta đến bang Wyoming) có sử dụng một phần đường ống Keystone XL đã lắp đặt trước đây bên phía Canada.

South Bow dự kiến sẽ đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng cho dự án Prairie Connector vào năm 2027.

Người phát ngôn của Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Canada Tim Hodgson từ chối đưa ra bình luận.