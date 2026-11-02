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Đang trên đường tới Đức, máy bay Vietnam Airlines thực hiện cú bẻ lái 90 độ, đáp xuống sân bay Pakistan để cấp cứu một hành khách

| | Tài chính quốc tế

Chuyến bay VN33 của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Munich (Đức) đã phải chuyển hướng hạ cánh tại Pakistan sau khi một hành khách nam quốc tịch Đức bất ngờ lên cơn co giật trên máy bay.

Ngày 1/11, Vietnam Airlines cho biết chuyến bay VN33, hành trình từ TP.HCM đi Munich (Đức) hôm 31/10, đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Islamabad (Pakistan) để hỗ trợ y tế khẩn cấp cho một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Theo thông tin từ hãng, trong quá trình bay, một hành khách nam quốc tịch Đức bất ngờ lên cơn co giật. Ngay khi phát hiện sự việc, tổ tiếp viên đã triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp y tế từ những người có chuyên môn trên chuyến bay.

Đang trên đường tới Đức, máy bay Vietnam Airlines thực hiện cú bẻ lái 90 độ, đáp xuống sân bay Pakistan để cấp cứu một hành khách - Ảnh 1.

Cú bẻ lái 90 độ của máy bay Vietnam Airlines.

Sau khi thăm khám, một bác sĩ có mặt trên máy bay nhận định hành khách cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp và đề nghị máy bay hạ cánh để người này sớm được tiếp cận cơ sở y tế.

Trước tình huống trên, tổ bay quyết định chuyển hướng đến Sân bay quốc tế Islamabad (Pakistan). Ngay sau khi nhận được thông tin, Vietnam Airlines đã phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất tại sân bay chuẩn bị phương án tiếp nhận máy bay và hỗ trợ hành khách.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ y tế, tiếp nhiên liệu và được cấp phép khai thác, chuyến bay tiếp tục hành trình đến Munich. Hãng cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng, đặc biệt là các trường hợp có nguy cơ lỡ chuyến bay nối tiếp.

Vietnam Airlines cho biết việc chuyển hướng hạ cánh là quyết định cần thiết nhằm bảo đảm hành khách gặp sự cố sức khỏe được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời. Hãng khẳng định an toàn và sức khỏe của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Hồng Duy

Việt Nam hàng ngày

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