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Elon Musk gióng cảnh báo: Hơn 200 công ty AI đối mặt nguy cơ phá sản, nhà đầu tư cần cảnh giác

| | Tài chính quốc tế

Elon Musk gióng cảnh báo: Hơn 200 công ty AI đối mặt nguy cơ phá sản, nhà đầu tư cần cảnh giác

Tỷ phú Elon Musk cảnh báo hơn 200 doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán đám mây phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đối mặt với làn sóng phá sản và sáp nhập.

Ngày 25/10, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng cảnh báo về triển vọng của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán AI, sau khi nhà đầu tư mạo hiểm người Canada Chamath Palihapitiya dự báo năm 2027 sẽ là một năm đầy biến động đối với lĩnh vực này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Palihapitiya nhận định nhiều hệ thống máy tính phục vụ AI có thể rơi vào tình trạng hoạt động kém hoặc không được đưa vào sử dụng, dù doanh nghiệp đã đầu tư số tiền lớn để xây dựng. 

Đồng tình với nhận định này, Elon Musk cho rằng thị trường sẽ chứng kiến ngày càng nhiều thiết bị điện toán bị bỏ không tại những trung tâm dữ liệu chưa hoàn thiện.

Đáng chú ý, tỷ phú Mỹ dự báo hơn 200 doanh nghiệp thuộc nhóm neocloud có thể phải đối mặt với làn sóng phá sản và sáp nhập.

Neocloud là những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu và vận hành các mô hình AI. Các công ty này thường đầu tư vào trung tâm dữ liệu, trang bị hệ thống máy chủ và phần cứng hiệu năng cao để cho khách hàng thuê năng lực tính toán.

Theo Elon Musk, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này có nguy cơ không thể tiếp tục hoạt động khi nguồn tài trợ cạn kiệt, đặc biệt là những công ty phụ thuộc gần như hoàn toàn vào doanh thu từ các trung tâm dữ liệu AI.

"Một số sẽ vượt qua được, nhưng không nhiều", Elon Musk viết.

Trước đó, tỷ phú này cũng cho rằng thị trường vốn vay gần như đã đóng cửa đối với những doanh nghiệp không có nguồn doanh thu đáng kể không tính đến hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu AI.

Những cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đang đổ lượng vốn khổng lồ vào việc xây dựng hạ tầng AI. Tuy nhiên, khả năng khai thác hết công suất những khoản đầu tư này vẫn là dấu hỏi lớn.

Nếu kịch bản Elon Musk đưa ra trở thành hiện thực, tác động có thể lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng AI, từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đến doanh nghiệp sản xuất thiết bị và phát triển trung tâm dữ liệu.

Rủi ro cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường chứng khoán Mỹ, nơi cổ phiếu của một số ít tập đoàn công nghệ lớn đang chiếm tỷ trọng rất cao trong các chỉ số chủ chốt.

Tính đến tháng 10, chỉ 10 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất, với mức độ tham gia khác nhau vào lĩnh vực AI, đã chiếm khoảng 40% giá trị vốn hóa của chỉ số S&P 500.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng nếu nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt thị trường suy yếu, các chỉ số chứng khoán Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh mạnh, thậm chí là nguy cơ sụt giảm trên diện rộng.

Những dấu hiệu bất ổn ban đầu đã xuất hiện khi kết quả kinh doanh gây thất vọng của Alphabet, công ty mẹ Google, cùng Intel và Amazon góp phần kéo giảm các chỉ số chứng khoán Mỹ.

Theo Reuters, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trong tháng 10 có thể khiến giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp thuộc chỉ số Nasdaq 100 bốc hơi gần 2.600 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, cảnh báo của Elon Musk cho thấy mối lo ngày càng lớn về khả năng thu hồi vốn từ làn sóng đầu tư AI, đặc biệt tại những doanh nghiệp đang mở rộng hạ tầng bằng nguồn vốn vay nhưng chưa tạo ra dòng tiền đủ lớn để duy trì hoạt động.

Theo Yahoo Finance

Anh Dũng

Việt Nam hàng ngày

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