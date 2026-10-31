Uỷ ban châu Âu tiết lộ số tiền thu về từ 180 tỷ euro tài sản đóng băng của Nga

Ủy ban châu Âu (EC) đã nhận khoảng 8 tỷ euro tiền thu được từ việc tái đầu tư các tài sản Nga bị phong tỏa tại tổ chức lưu ký Euroclear kể từ năm 2024.

Khoản tiền mới nhất, trị giá 1,4 tỷ euro, được chuyển cho EC trong tháng 8, báo cáo của tổ chức này cho biết.

Báo cáo cho biết EC nhận “một phần đáng kể” trong tổng số tiền nói trên, thay vì toàn bộ khoản thu. Điều này cho thấy Bỉ đánh thuế đối với nguồn thu từ các tài sản này. Trước đó, báo Le Soir đưa tin thuế suất có thể lên tới 30%.

EC cho rằng việc sử dụng khoản lãi phát sinh từ tài sản bị phong tỏa là hợp pháp, với lập luận rằng số tiền này “không thuộc về Nga”.

Cơ chế trên được xây dựng dưới thời cựu Ủy viên Tư pháp châu Âu Didier Reynders. Ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2024, ông vướng vào một vụ bê bối rửa tiền lớn tại Bỉ.

Bình luận về cách tiếp cận của EC, một nguồn tin trong giới luật pháp Bỉ nói với hãng thông tấn TASS trước đó rằng lập luận này tương đương với việc khẳng định “tiền lãi từ một khoản tiền gửi ngân hàng không thuộc về chủ tài khoản”.

Tháng 12/2025, Ngân hàng Trung ương Nga khởi kiện Euroclear tại Tòa Trọng tài Moscow, yêu cầu bồi thường 18.200 tỷ rúp (225,5 tỷ USD), trong bối cảnh EU lên kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Khoản yêu cầu này bao gồm tiền bị phong tỏa, giá trị chứng khoán bị chặn giao dịch và lợi nhuận bị mất.

EU và các nước G7 đã phong tỏa khoảng 300 tỷ euro tài sản của Nga, trong đó khoảng 180 tỷ euro được lưu giữ tại Euroclear có trụ sở tại Bỉ.

Ngày 15/5/2026, tòa án ra phán quyết có lợi cho Ngân hàng Trung ương Nga, yêu cầu Euroclear Bank thanh toán 18.200 tỷ ruble (225,5 tỷ USD). Đến ngày 20/5, ngân hàng này đề nghị tòa cho thi hành phán quyết ngay lập tức.