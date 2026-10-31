"Tiết kiệm tiền cho tương lai xa là vô nghĩa khi kỷ nguyên dư thừa nhờ siêu trí tuệ xuất hiện", Elon Musk viết trên mạng xã hội X ngày 29/10.

Tỷ phú giàu nhất thế giới đưa ra bình luận khi trả lời một người dùng cho biết họ không quá lo lắng về những “quyết định tài chính thiếu chắc chắn” của mình, bởi viễn cảnh thế giới dư thừa tài nguyên có thể khiến phần lớn những quyết định đó không còn quan trọng sau vài năm.

Đây không phải lần đầu CEO Tesla và SpaceX đưa ra quan điểm gây tranh luận về tiết kiệm và tương lai của tiền tệ.

Trong một podcast gần đây, Musk dự báo những bước tiến trong robot và công nghệ vũ trụ cuối cùng có thể tạo ra một nền kinh tế đa hành tinh. Khi đó, theo ông, “tiền trở nên không còn quan trọng” và các loại tiền tệ thông thường cũng mất đi vai trò hiện nay.

Quan điểm này dựa trên dự báo của Musk rằng AI, robot và năng lượng có thể thúc đẩy năng suất lên mức chưa từng có, qua đó làm thay đổi căn bản tình trạng khan hiếm - một trong những yếu tố quyết định giá trị hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế.

Musk từng đưa ra lập luận tương tự hồi tháng 1. Khi nói về việc chuẩn bị tài chính cho tuổi nghỉ hưu trong 10-20 năm tới, ông cho rằng mọi người không nên quá lo lắng về việc tích lũy tiền trong thời gian dài.

Vị tỷ phú cho hay: “Nếu những điều chúng ta nói là đúng, tiết kiệm cho nghỉ hưu sẽ trở nên không còn ý nghĩa.”

Theo viễn cảnh của tỷ phú Mỹ, sự phát triển đồng thời của AI, robot và năng lượng sẽ tạo ra năng suất lớn đến mức nguồn lực trở nên dồi dào. Khi đó, con người có thể tiếp cận phần lớn hàng hóa và dịch vụ mình cần mà không phải chịu những giới hạn như hiện nay.

Musk cho rằng trong một nền kinh tế như vậy, mọi người có thể được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn những gì ngay cả nhóm giàu nhất đang hưởng hiện nay. Hàng hóa và dịch vụ sẽ không còn khan hiếm, trong khi kiến thức có thể được tiếp cận miễn phí.

Đây là một phần trong khái niệm “dư thừa” mà Musk nhiều lần đề cập khi nói về tác động dài hạn của AI và robot. Nếu máy móc có khả năng sản xuất gần như mọi thứ với chi phí rất thấp, giá trị của tiền và nhu cầu tích lũy tài sản cho nhiều thập kỷ sau có thể thay đổi đáng kể.

Tuy nhiên, lập luận của Musk phụ thuộc vào một loạt giả định lớn: AI phải đạt tới trình độ rất cao, robot được triển khai trên quy mô rộng, năng lượng trở nên dồi dào và năng suất tăng đủ mạnh để xóa bỏ tình trạng khan hiếm hàng hóa, dịch vụ.

Bản thân Musk cũng đặt điều kiện cho dự báo của mình bằng cụm từ “nếu những điều chúng ta nói là đúng”.

Quan điểm này càng gây chú ý bởi người đưa ra nó đang sở hữu khối tài sản gần 1.000 tỷ USD. Trong khi phần lớn người lao động hiện vẫn dựa vào tiền tiết kiệm, đầu tư và các quỹ hưu trí để đảm bảo cuộc sống khi về già.

Theo BI