Đi ngược xu hướng cắt giảm, Google tăng thêm 10.000 nhân viên

Trong vòng sáu tháng qua, Google đã mở rộng lực lượng lao động toàn cầu thêm khoảng 10.000 nhân viên, nâng tổng số lên 204.757 người vào cuối tháng 9.

Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty công nghệ lớn khác như Meta và Microsoft đang thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí và giảm nhân lực.

Thông tin được công bố trong báo cáo thu nhập quý 3 của Google. Theo Business Insider, sự tăng trưởng ổn định về số lượng nhân viên của hãng hoàn toàn trái ngược với các chiến lược cắt giảm nhân sự mạnh mẽ của các đối thủ trong ngành.

Việc mở rộng lực lượng lao động của Google chủ yếu đến từ việc tuyển dụng nội bộ và mua lại các công ty khác. Đáng chú ý, thương vụ mua lại công ty an ninh mạng Wiz vào ngày 11/3 đã bổ sung khoảng 2.000 nhân viên cho công ty.

Mặc dù Google đã trải qua sự tăng trưởng ổn định về nhân lực từ quý 2 năm 2024, tốc độ mở rộng đã tăng đáng kể vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Điều này cho thấy sự khác biệt trong chiến lược hoạt động của Google so với các công ty công nghệ lớn khác, khi họ đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo trong khi vẫn điều chỉnh công tác nhân sự.

Cột mốc về lực lượng lao động này cũng trùng khớp với kết quả tài chính khả quan, khi Google báo cáo doanh thu hàng quý tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng này diễn ra sau một giai đoạn tái cấu trúc đáng kể, bao gồm đợt sa thải lớn vào tháng 1 năm 2023, khi công ty đã loại bỏ khoảng 12.000 vị trí.

Các chuyên gia trong ngành nhận định rằng, trong khi Google tiếp tục tích hợp nhân tài mới và thực hiện các thương vụ mua lại, bối cảnh công nghệ rộng lớn vẫn tập trung vào hiệu quả.

Việc công ty có duy trì được đà tuyển dụng hiện tại hay không sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường, nhu cầu của doanh nghiệp và những phát triển liên tục trong khả năng trí tuệ nhân tạo.