Chiếc váy của Jennifer Lopez và cỗ máy 20 tỷ lượt tìm kiếm mỗi tháng: Bài học kinh điển về việc đọc tín hiệu thị trường của Google

Tháng 7 này, Google Images tròn 25 tuổi. Nhân dịp sinh nhật, Google tung ra bản làm mới giao diện với kết quả tìm kiếm được cá nhân hóa theo sở thích từng người dùng. Nhưng điều đáng nói hơn cả bản cập nhật là câu chuyện khởi nguồn của sản phẩm này, một trong những case study kinh điển nhất về việc doanh nghiệp đọc được nhu cầu thị trường từ chính dữ liệu thất bại của mình.

Truy vấn mà Google không trả lời được

Tháng 2/2000, Jennifer Lopez xuất hiện tại Grammy lần thứ 42 trong chiếc váy Versace xanh lá in họa tiết rừng nhiệt đới với đường xẻ táo bạo, và bộ cánh lập tức trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Hàng triệu người đổ lên Google để tìm hình ảnh của cô. Vấn đề nằm ở chỗ Google khi ấy chỉ trả về danh sách những đường link chữ màu xanh.

Google Images chính thức tròn 25 năm tuổi trong tháng này

"Đó là truy vấn phổ biến nhất chúng tôi từng ghi nhận tính đến thời điểm ấy. Nhưng chúng tôi không có cách nào đưa cho người dùng chính xác thứ họ muốn: JLo trong chiếc váy đó", cựu CEO Google Eric Schmidt sau này thừa nhận. Nói cách khác, Google đang ngồi trên một mỏ dữ liệu cho thấy nhu cầu khổng lồ chưa được phục vụ. Đáng chú ý là công ty lúc đó mới 2 năm tuổi và ban đầu không chắc nên ưu tiên việc này đến mức nào. Chỉ sau cơn sốt tìm kiếm chiếc váy, mọi thứ mới trở nên rõ ràng rằng đây là điều quan trọng.

Cách Google triển khai cũng rất đáng học: không lập một phòng ban hoành tráng, công ty ghép cặp kỹ sư mới tuyển Huican Zhu, vừa tốt nghiệp đại học, với quản lý sản phẩm Susan Wojcicki, người sau này trở thành CEO của YouTube. Hai người xây dựng và ra mắt Google Image Search vào tháng 7/2001. Một tín hiệu thị trường, một đội hai người, và một sản phẩm thay đổi cách nhân loại dùng Internet.

Từ 250 triệu ảnh đến hạ tầng thương mại

Tốc độ tăng trưởng sau đó phản ánh đúng quy mô của nhu cầu bị dồn nén. Năm 2001, Google Images lập chỉ mục 250 triệu hình ảnh. Con số này lên 1 tỷ vào năm 2005 và vượt 10 tỷ vào năm 2010. Năm 2011, tính năng tìm kiếm ngược bằng hình ảnh được bổ sung, cho phép người dùng đưa ảnh cho Google thay vì gõ chữ, đảo ngược hoàn toàn logic tìm kiếm truyền thống.

Nhưng bước nhảy thực sự về mặt kinh doanh nằm ở Google Lens. Công cụ này hiện xử lý hơn 20 tỷ lượt tìm kiếm bằng hình ảnh mỗi tháng, và cứ 4 lượt tìm kiếm qua Lens thì có 1 lượt mang ý định mua sắm. Tức là mỗi tháng có khoảng 4 đến 5 tỷ lượt người dùng giơ camera lên và hỏi Google "cái này mua ở đâu". Theo Lilian Rincon, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Google, người mua sắm dùng tìm kiếm hình ảnh cho mọi thứ, từ tìm cảm hứng phối đồ, ý tưởng trang trí phòng khách cho đến nhận diện một món đồ xuất hiện thoáng qua trong video. Tính năng Circle to Search, cho phép khoanh tròn bất kỳ thứ gì trên màn hình để tìm kiếm ngay lập tức, đã có mặt trên hơn 580 triệu thiết bị Android.

Đặt cạnh nhau, hai con số cách nhau 25 năm cho thấy trọn vẹn hành trình: Từ một công cụ xem ảnh thumbnail phục vụ trí tò mò, tìm kiếm hình ảnh đã trở thành một kênh thương mại đúng nghĩa, nơi camera điện thoại thay thế thanh tìm kiếm và mỗi bức ảnh là một điểm chạm bán hàng tiềm năng. Lens hiện là một trong những loại truy vấn tăng trưởng nhanh nhất trên Google, trong bối cảnh công ty đang phải giữ chân người dùng trước làn sóng AI, và bản cập nhật cá nhân hóa dịp sinh nhật 25 tuổi cũng nằm trong logic đó.

Versace cũng không bỏ phí khoảnh khắc

Phía bên kia của câu chuyện, Versace là minh chứng cho việc một khoảnh khắc văn hóa có thể được khai thác như tài sản thương hiệu dài hạn. Tại show Xuân Hè 2020 ở Milan, Donatella Versace dàn dựng nguyên một màn trình diễn công nghệ: Bà ra lệnh tìm kiếm bằng giọng nói "váy rừng Versace", trần vòm sàn diễn phủ kín ảnh JLo tại Grammy 2000, rồi chính Jennifer Lopez ở tuổi 50 bước ra trong phiên bản mới của chiếc váy. Thương hiệu gọi đây là màn tri ân khoảnh khắc khi thời trang và văn hóa trở thành chất xúc tác cho tiến bộ công nghệ. Đến tháng 11/2025, siêu mẫu Amber Valletta tiếp tục mặc lại chiếc váy này tại lễ trao giải CFDA, tròn 25 năm sau đêm Grammy lịch sử. Một thiết kế từ năm 2000 vẫn đều đặn tạo ra truyền thông miễn phí cho nhà mốt sau một phần tư thế kỷ.

Câu chuyện Google Images thường được kể như một giai thoại vui về JLo, nhưng bản chất của nó là một nguyên tắc kinh doanh: Nhu cầu thị trường xuất hiện trong dữ liệu trước khi xuất hiện trong phòng họp. Hàng triệu truy vấn "Jennifer Lopez green dress" không tìm được câu trả lời chính là bản nghiên cứu thị trường miễn phí và chính xác nhất mà Google từng có. Điều khác biệt là họ đã nhìn ra nó, hành động đủ nhanh và đủ gọn.

25 năm sau, những "truy vấn thất bại" của khách hàng vẫn đang nằm đâu đó trong dữ liệu của mọi doanh nghiệp, từ tin nhắn hỏi món không có trong menu đến từ khóa tìm kiếm không ra kết quả trên website. Vấn đề chỉ là có ai chịu đọc chúng như cách Google đã đọc cơn sốt mang tên chiếc váy Versace hay không.