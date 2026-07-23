Đặc nhiệm Ukraine không còn đi cạnh nhau trên chiến trường

Chiêu thức mới của Ukraine

Hoạt động gia tăng của máy bay không người lái (UAV) Nga đang buộc các binh sĩ đặc nhiệm Ukraine phải thay đổi cách tác chiến gần tiền tuyến. Họ phải di chuyển quãng đường dài hơn bằng đường bộ, đi bộ nhiều hơn và giữ khoảng cách lớn hơn giữa các thành viên để giảm nguy cơ bị phát hiện.

"Mọi thứ đã thay đổi," một binh sĩ thuộc Trung đoàn Biệt kích số 4 của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine nói với Business Insider.

"Hiện nay có nhiều máy bay không người lái FPV hơn, đặc biệt là loại có camera quang học. Vì vậy, có nhiều máy bay không người lái hơn có thể tấn công xe cộ hoặc binh lính của chúng tôi từ khoảng cách xa hơn."

Gur, biệt danh của phó chỉ huy một đơn vị, cho biết: "Giờ chúng tôi đi bộ nhiều hơn. Và chúng tôi giữ khoảng cách xa hơn giữa các binh sĩ trong nhóm, thường là khoảng 10 đến 20 mét."

Theo Gur, các binh sĩ trong đơn vị mang theo súng săn nạp đạn kiểu bơm như biện pháp phòng thủ cuối cùng trước UAV FPV của Nga, đặc biệt là các mẫu điều khiển bằng cáp quang không thể bị gây nhiễu bởi hệ thống tác chiến điện tử.

"Trước đây, nhu cầu về loại súng đó không cao như bây giờ," người lính Ukraine nói.

Lính Ukraine đang di chuyển nhiều hơn và dàn trải đội hình để tránh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Vùng tử thần nguy hiểm

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine hiện hoạt động trong "vùng tử thần" – khu vực tiền tuyến dày đặc UAV và robot mặt đất có khả năng tấn công binh lính cũng như phương tiện quân sự. Việc di chuyển tại đây rất nguy hiểm, buộc các binh sĩ thường xuyên tìm nơi ẩn nấp để tăng cơ hội sống sót.

Vùng nguy hiểm này có chiều rộng khác nhau, nhưng nhìn chung kéo dài khoảng 10-20 km tính từ đường ranh giới tiếp xúc. Tuy nhiên, theo các quan chức và binh sĩ Ukraine, phạm vi này đang mở rộng và đã vươn tới 40-50 km ở một số khu vực trên chiến trường.

Binh lính Ukraine đôi khi phải mất nhiều ngày mới có thể vượt qua khu vực này để tới các vị trí tiền tuyến.

Trong nhiều trường hợp, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thứ nhất của Ukraine Oleksiy Vyskub, hành trình tiếp cận mục tiêu còn nguy hiểm hơn cả nhiệm vụ tác chiến. Trả lời Business Insider hồi tháng 5, ông ước tính vùng nguy hiểm có thể tăng gấp đôi diện tích trong năm nay.

Gur cho biết nhiều nhiệm vụ bắt đầu từ vị trí cách đường ranh giới tiếp xúc 50-60 km nhưng vẫn nằm trong tầm tấn công của Nga.

Các đơn vị đặc nhiệm sẽ di chuyển khoảng một nửa quãng đường bằng xe bọc thép hoặc xe bộ binh hạng nhẹ, sau đó đi bộ phần còn lại để tránh các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào phương tiện.

Trong cuộc xung đột, hàng nghìn xe bọc thép của cả hai bên đã bị phá hủy bởi pháo binh, mìn, tên lửa, đạn đạo và máy bay không người lái. Dù cả Ukraine và Nga đều trang bị lồng chống UAV cho xe tăng và xe chở quân nhằm tăng khả năng bảo vệ, các biện pháp này vẫn không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau khi rời phương tiện, các binh sĩ đặc nhiệm chia thành những nhóm nhỏ để tăng tính cơ động và giảm nguy cơ bị UAV phát hiện.

"Hiện tại, chúng tôi thâm nhập theo từng nhóm nhỏ – thường là hai, ba hoặc bốn binh sĩ," Gur cho biết.

Các đơn vị cũng được luân phiên thực hiện nhiệm vụ để có thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện và chuẩn bị cho đợt triển khai tiếp theo. Một nhóm có thể hoạt động khoảng một tuần trong vùng nguy hiểm để tiến hành các nhiệm vụ tìm kiếm và tấn công trước khi bàn giao cho nhóm khác.

Sự xuất hiện dày đặc của UAV trên chiến trường cũng khiến lực lượng đặc nhiệm Ukraine bắt đầu sử dụng robot mặt đất, chủ yếu phục vụ hậu cần và sơ tán thương binh – những nhiệm vụ đã trở nên quá nguy hiểm đối với con người.

"Nếu ai đó bị thương, như cách đường giao tranh 500 mét hoặc ở đâu đó bên trong vùng tử thần, một robot mặt đất có thể sơ tán họ," Gur nói.

"Đối với chúng tôi, đây vẫn là điều mới mẻ, nhưng chúng tôi đang huấn luyện thêm nhiều binh sĩ vận hành các hệ thống này và tích lũy kinh nghiệm."