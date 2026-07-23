Phát hiện nhà hàng bán thịt bò Wagyu hết hạn cho khách: Chủ quán, quản lý lẫn bếp trưởng đều nhận án tù

Ba công dân Nhật Bản từng điều hành một nhà hàng đồ nướng cao cấp tại Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc đã bị tuyên phạt đến 2 năm 8 tháng tù vì bán thịt bò Wagyu hết hạn cho khách hàng, trong khi công ty vận hành nhà hàng này cũng bị phạt tiền.

Tòa án Địa phương Đài Trung đã tuyên phạt Toshi Sakamoto, cựu người đứng đầu Wagyu Emperor, cùng cựu quản lý cửa hàng mang họ Kubo, mỗi người 2 năm 8 tháng tù. Bếp trưởng mang họ Yamazoe nhận mức án 2 năm tù.

Tòa án cho biết cả ba người cũng sẽ bị trục xuất sau khi chấp hành xong án phạt tù. Công ty Quảng cáo Marketing Libera, đơn vị vận hành nhà hàng, bị phạt 1 triệu TWD (khoảng 828,5 triệu đồng). Phán quyết này có thể được kháng án.

Một cán bộ an toàn thực phẩm thành phố Đài Trung kiểm tra thịt đóng gói tại nhà hàng Wagyu Emperor vào năm 2024. Ảnh do Chính quyền thành phố Đài Trung cung cấp.

Theo bản cáo trạng, Toshi Sakamoto và em trai Takuya Sakamoto, người đứng đầu công ty vận hành, đã quản lý nhà hàng đồ nướng Wagyu sang trọng này với sự hỗ trợ của Kubo và Yamazoe.

Các công tố viên cho biết các bị cáo đã cố tình phục vụ thịt bò Kobe (được coi là loại thịt bò Wagyu cao cấp nhất) hết hạn trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, trong khi vẫn quảng bá nhà hàng là "đỉnh cao của đồ nướng Nhật Bản tại Đài Trung."

Thịt bò hết hạn đã được bán với giá gốc là 2.700 TWD (khoảng 2,23 triệu đồng) mỗi suất cho 29 khách hàng không hay biết, thu lợi bất chính 78.300 TWD (khoảng 64,8 triệu đồng), các công tố viên cho hay.

Cả bốn người đã bị khởi tố với các cáo buộc bao gồm lừa đảo nghiêm trọng và vi phạm Đạo luật Quản lý An toàn và Vệ sinh Thực phẩm. Trong phán quyết hôm thứ Tư, tòa án đã kết án Toshi Sakamoto, Kubo và Yamazoe. Tòa không đưa ra phán quyết đối với Takuya Sakamoto.

Vụ việc bước ra ánh sáng vào tháng 4 năm 2024 sau khi những người tố giác cáo buộc nhà hàng này sử dụng nguyên liệu hết hạn. Cuộc kiểm tra sau đó của cơ quan an toàn thực phẩm Đài Trung đã phát hiện thịt bò hết hạn và các mặt hàng khác, bao gồm tương miso, tương ớt và mì lạnh.

Nhà hàng đã bị phạt 1,44 triệu TWD (khoảng 1,19 tỷ đồng) và bị yêu cầu đình chỉ hoạt động, đồng thời vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công tố theo Đạo luật Quản lý An toàn và Vệ sinh Thực phẩm.

Các đơn vị vận hành ban đầu sau đó đã ngừng hoạt động. Nhà hàng kể từ đó đã được tiếp quản bởi một đội ngũ quản lý mới người Đài Loan không liên quan đến các đơn vị vận hành trước đây.

Nguồn: Focus Taiwan