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Tổng thống Mỹ Trump nói Google từng phớt lờ ông, giờ phải khúm núm

| | Tài chính quốc tế

Diễn thuyết tại cuộc vận động ở Kentucky nhằm thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh quyền lực của mình trong nhiệm kỳ thứ 2 tại Nhà Trắng. Ông tuyên bố: “Tôi có thể làm những việc không thể tin nổi”.

Ngày 17/10, ông Trump phát biểu tại TP Highland Heights để vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa, trong đó có ông Ed Gallrein - người tranh cử vào Hạ viện Mỹ.

Trong bài phát biểu, ông Trump nhắc lại quyết định đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn thuyết ngày 17/10. (Ảnh: AP)

“Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều này trong nhiệm kỳ đầu tiên. Nhiệm kỳ này quyền lực hơn nhiều. Google không thèm nhận cuộc gọi của tôi trong nhiệm kỳ đầu. Còn bây giờ, họ phải khúm núm trước tôi”.

“À, tôi cũng đã đổi tên một hồ ở Canada thành Hồ Hoa Kỳ”, ông nói về hồ Ontario.

Theo AP, nhiều cử tri đang bất mãn với cách ông sử dụng quyền lực, với chính sách thuế quan và cuộc chiến với Iran đang đẩy giá cả lên cao. Ngày càng nhiều người Mỹ cho rằng tổng thống đang ưu tiên lợi ích cá nhân thay vì lợi ích quốc gia.

Quyền kiểm soát của đảng Cộng hoà ở cả 2 viện Quốc hội đang bị đe doạ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhiều thành viên đảng này lo rằng sự bất mãn ngày càng gia tăng đối với chính quyền hiện tại có thể trở thành yếu tố bất lợi cho họ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Ông Trump đã đề cử luật sư riêng của mình làm Bộ trưởng Tư pháp, cho phép tấn công các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy, tìm cách đưa tên mình lên Trung tâm Kennedy, đồng thời làm gia tăng tài sản của bản thân và gia đình trong thời gian tại nhiệm.

Trong bài phát biểu tại Kentucky, ông Trump nói đến nhiều chủ đề khác nhau. Ông tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc, và giá xăng sẽ giảm xuống mức thấp hơn trước đây.

Ngược lại, ông vẽ ra viễn cảnh đáng lo ngại về đảng Dân chủ, cho rằng nếu đảng đối lập giành chiến thắng, nước Mỹ sẽ “rơi vào suy thoái nghiêm trọng”. Ông cũng cáo buộc cương lĩnh của Đảng Dân chủ bao gồm việc xóa bỏ Thượng viện và Tòa án Tối cao Mỹ.

Ông Trump nhắc lại lời hứa nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại cả Hạ viện và Thượng viện, mỗi người Mỹ trưởng thành sẽ nhận được 5.000 USD.

Chương trình này nhiều khả năng sẽ tiêu tốn hơn 1.000 tỷ USD và cần được Quốc hội phê chuẩn, đồng thời làm trầm trọng thêm mức thâm hụt ngân sách thường niên gần 1.800 tỷ USD của nước Mỹ.

Ông Trump còn đưa ra lời hứa riêng cho bang Kentucky. Ông nói nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng, Bộ Quốc phòng sẽ đầu tư để khôi phục và phát triển một cơ sở sản xuất dược phẩm tại bang này.

Tổng thống Mỹ Trump nói Google từng phớt lờ ông, giờ phải khúm núm- Ảnh 2.

Một cuộc biểu tình của phong trào No Kings ngày 17/10. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, các cuộc tuần hành do mạng lưới No Kings (Không vua) - một phong trào phản đối Tổng thống Trump - tổ chức đã diễn ra tại nhiều thành phố và cộng đồng trên khắp nước Mỹ trong ngày 17/10.

Hàng trăm sự kiện được giới thiệu là hoạt động phi đảng phái, dù phong trào này hướng đến việc tiếp nối gần 2 năm tuần hành và biểu tình của No Kings.

Theo Bình Giang

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