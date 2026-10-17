Mặc phương Tây chỉ trích, ông Trump vẫn hoan nghênh ông Putin tham dự G20

Sau khi trở lại nắm quyền vào đầu năm 2025, ông Trump đã đi ngược lại với lập trường của nhiều đồng minh phương Tây, những người đã đình chỉ các cuộc gặp cấp cao với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận, Tổng thống Nga Putin đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra vào ngày 14 và 15/12, tại Miami.

“Tôi không biết liệu ông Putin có đến hay không. Tôi chắc chắn rất muốn ông ấy đến”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 16/10, khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo Nga có tham dự hay không.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga rất biết ơn lời mời, nhưng vẫn chưa quyết định liệu ông Putin có tham dự hay không.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm, Nga sẽ “tích cực tham gia vào công việc của G20”.

Lời mời này của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích từ các quan chức EU và một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ.

"Tôi cho rằng, rõ ràng đây là con đường sai lầm khi bình thường hóa quan hệ với người gây chiến", bà Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, nói.

Tổng thống Trump đã bảo vệ việc ông tiếp xúc với Nga như một phần trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin hồi đầu tháng này, ông Trump đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga, nhằm kiềm chế giá năng lượng leo thang, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt hơn nữa từ Ukraine và các nước ủng hộ châu Âu, với việc lãnh đạo Ukraine Zelensky nói, ông cảm thấy bị phản bội.

Tổng thống Trump đáp trả bằng cách gợi ý, Ukraine nên có “một tổng thống mới” và mô tả ông Zelensky là “một người không tốt để chúng ta hợp tác”.

Lần cuối cùng hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ gặp mặt trực tiếp là vào ngày 15/8/2025, tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska.