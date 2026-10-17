Máy bay lao vào vùng núi cao hơn 2.200 m khiến bác sĩ cùng con gái 3 tuổi tử nạn, đường bay trước tai nạn gây chú ý

Một bác sĩ cấp cứu 43 tuổi ở bang Colorado (Mỹ) đã tử nạn cùng con gái 3 tuổi sau khi chiếc máy bay cỡ nhỏ do ông điều khiển đâm vào khu vực núi gần Eldorado Springs. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy hành trình của chiếc máy bay có nhiều diễn biến bất thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Nạn nhân là Aaron Gingrich, bác sĩ cấp cứu đồng thời là người biểu diễn nhào lộn trên không nghiệp dư. Chiều 4/10, ông đưa con gái Isabella lên chiếc máy bay riêng, cất cánh từ sân bay Vance Brand ở thành phố Longmont, bang Colorado.

Chiếc máy bay bay trên bầu trời khu vực phía bắc Colorado trong gần 3 giờ trước khi gặp nạn tại vùng núi gần Eldorado Springs. Vụ tai nạn khiến cả Aaron Gingrich và con gái nhỏ thiệt mạng.

Máy bay lao vào vùng núi ở độ cao hơn 2.200 m, dữ liệu bay được chú ý

Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), chiếc máy bay gặp nạn là Diamond DA40, dòng máy bay một động cơ. Những mảnh vỡ được tìm thấy ở độ cao khoảng 7.360 feet (2.243 m) so với mực nước biển.

Dữ liệu cho thấy trong những phút cuối trước khi tai nạn xảy ra, máy bay duy trì độ cao khoảng 7.375 feet (2.248 m). Tuy nhiên, nguyên nhân khiến chiếc máy bay đâm vào khu vực núi vẫn chưa được xác định. Kết luận chính thức sẽ được đưa ra sau khi quá trình điều tra hoàn tất.

Đáng chú ý, dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy đường bay của Aaron Gingrich trong tối hôm đó có những diễn biến khó hiểu.

Nam bác sĩ cùng con gái 2 tuổi (Ảnh:GoFundMe)

Theo bản ghi âm liên lạc hàng không trên LiveATC được truyền thông đề cập, một phi công khác từng phàn nàn qua vô tuyến về cách cất cánh của Gingrich, cho rằng hành động này nguy hiểm và ảnh hưởng đến các máy bay khác trong khu vực.

Dù vậy, những thông tin trên chưa đủ để kết luận đường bay bất thường hay cách cất cánh trước đó có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn. Cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ các tình tiết.

Bác sĩ từng làm việc tại nhiều quốc gia, là người biểu diễn nhào lộn trên không

Trước khi qua đời, Aaron Gingrich công tác tại khoa Cấp cứu, Trường Y Anschutz thuộc Đại học Colorado. Ông sinh sống tại thành phố Boulder, bang Colorado, trong một căn nhà được truyền thông cho biết có giá trị hơn một triệu USD.

Gingrich lấy bằng phi công tư nhân vào năm 2016. Trong sự nghiệp y khoa, ông từng làm bác sĩ cấp cứu tại 5 bang của Mỹ và 6 quốc gia. Năm 2022, ông còn mở một phòng khám điều trị bằng ketamine tại bang Texas.

Bên cạnh công việc y tế, Gingrich có niềm đam mê với bộ môn nhào lộn trên không và tham gia biểu diễn nghiệp dư. Sau khi ông qua đời, một đoàn biểu diễn nhào lộn tại Thụy Sĩ đã đăng lời tưởng niệm trên mạng xã hội:

“Nguồn năng lượng tích cực, lòng tốt và cách anh ấy mang tiếng cười cùng âm nhạc đến với mọi người sẽ mãi ở lại trong trái tim chúng tôi. Mong anh tiếp tục bay lượn ở một thế giới khác”

Sau vụ tai nạn, một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe được lập ra nhằm hỗ trợ Lauren Willcox, mẹ của bé Isabella, đồng thời quyên góp tiền xây dựng bia tưởng niệm cho cô bé.

Theo thông tin được cung cấp, chiến dịch đã nhận được hơn 17.000 USD (khoảng 440 triệu đồng) từ những người ủng hộ.

Vụ tai nạn khiến hai cha con thiệt mạng đang được NTSB điều tra. Nguyên nhân chính xác, cũng như những yếu tố có thể dẫn đến cú va chạm vào vùng núi, vẫn cần chờ kết quả điều tra chính thức.

Nguồn: ETtoday