Tổng thống Mỹ Trump nói không liên quan đến việc Ukraine bị gián đoạn kết nối Starlink

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Những ngày gần đây, việc cắt giảm các dịch vụ do công ty vệ tinh Starlink cung cấp đã làm gián đoạn liên lạc trong nội bộ quân đội Ukraine và khiến tốc độ internet sụt giảm.

Hãng tin Reuters ngày 15/10 đưa tin, Nhà Trắng đã phê duyệt việc cắt giảm các dịch vụ Starshield của Starlink.

Tuy nhiên, khi trò chuyện với các phóng viên hôm 16/10, Tổng thống Trump khẳng định cả ông lẫn tỷ phú Elon Musk đều không phải là người chịu trách nhiệm cho việc Ukraine mất quyền truy cập vào Starlink.

Ông Trump nói thêm rằng bất kỳ hạn chế nào đối với quyền truy cập của Ukraine vào hệ thống Starshield của Starlink đều không phải do phía Mỹ áp đặt.

Starshield là hệ thống được SpaceX phát triển dành riêng cho các khách hàng thuộc chính phủ và lĩnh vực an ninh quốc gia, đặc biệt là Lầu Năm Góc. Starshield sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink làm nền tảng cốt lõi.

Ông Trump cũng cho biết, ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bất chấp tuyên bố trước đó trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax rằng ông “không thực sự có cảm tình với lãnh đạo Ukraine”.

Tác động đến lực lượng tiền tuyến

Đối với một đơn vị pháo binh đang chiến đấu ở Donbas, việc bị cắt giảm các dịch vụ internet của Starlink đang gây ra tác động tức thì.

Việc liên lạc với sở chỉ huy bị gián đoạn cùng tốc độ internet sụt giảm đã tạo ra những rủi ro lớn trong một cuộc chiến mà máy bay không người lái luôn là mối đe dọa thường trực, và thông tin cập nhật về các mục tiêu hay mối nguy hiểm có thể là yếu tố quyết định giữa sự sống và cái chết.

"Ngay sau khi có thông báo rằng kết nối với Starlink trở nên kém ổn định, tác động tiêu cực đã xuất hiện rõ rệt”, Ukrlan, một quân nhân 28 tuổi, nói.

"Chúng tôi cảm nhận được điều đó ngay lập tức”, Ukrlan chia sẻ với Reuters từ hầm trú ẩn gần tiền tuyến tại khu vực Donbas - nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh quyết liệt.

"Tốc độ internet tại vị trí của chúng tôi đã sụt giảm đáng kể, và khả năng liên lạc với sở chỉ huy cũng như cấp trên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Sự gián đoạn của dịch vụ Starlink đã ảnh hưởng đến hoạt động của quân đội Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù sự chú ý phần lớn đổ dồn vào Starshield - phiên bản dành cho quân sự của Starlink - nhưng những bình luận từ Ukrlan cho thấy tình trạng gián đoạn còn lan rộng hơn, ảnh hưởng đến cả khả năng kết nối lẫn tốc độ internet.

Đơn vị của Ukrlan đã sử dụng lựu pháo để tấn công các mục tiêu của Nga từ một vị trí được ngụy trang kỹ lưỡng, đào sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, tốc độ kết nối chậm hơn của Starlink đã làm suy giảm khả năng của quân đội trong việc phát hiện và đánh chặn tên lửa cũng như máy bay không người lái đối phương.

Động thái hạn chế tạm thời hệ thống này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực buộc Kiev phải ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ông Trump đổ lỗi cho các cuộc tấn công là nguyên nhân khiến giá năng lượng tăng vọt, gây ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, mặc dù các chuyên gia cho rằng sự gia tăng giá cả này chủ yếu là hệ quả từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Đối với quân đội Ukraine, hậu quả từ cách tiếp cận của ông Trump đã trở nên rõ ràng.

"Ban đầu, ông ấy khẳng định rất mạnh mẽ rằng sẽ giúp chúng tôi chấm dứt xung đột trong thời gian rất ngắn", Ukrlan nói, đề cập đến lời hứa của ông Trump về việc kết thúc cuộc chiến tại Ukraine ngay sau khi trở lại nắm quyền.

"Nhưng chúng tôi hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra. Mọi thứ chỉ đang ngày càng tồi tệ hơn qua từng ngày, từng tuần".

Hôm 16/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với các nhà lãnh đạo tại Brussels, rằng các dịch vụ Starlink đã được cải thiện nhưng vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, điều mà ông cho biết đang đặt mạng sống của người dân Ukraine vào tình thế nguy hiểm.

"Starlink thực sự cần thiết đối với Ukraine. Và đáng tiếc là trong ngắn hạn, châu Âu không thể thay thế được năng lực này”, bà Kaja Kallas - người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - cho biết.