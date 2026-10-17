"Chủ nợ" hàng đầu của Mỹ ồ ạt xả trái phiếu, lượng nắm chạm đáy 18 năm, lo ngại mức nợ công khổng lồ

Theo số liệu Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 16/10, Trung Quốc đã giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ xuống còn 590,7 tỷ USD trong tháng 8/2026, giảm 27,3 tỷ USD so với mức 618 tỷ USD của tháng trước.

Đây là mức thấp nhất trong 18 năm, kể từ tháng 8/2008 - thời điểm Trung Quốc nắm giữ 573,7 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ.

Không chỉ Trung Quốc, Nhật Bản, chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, cũng bán ròng 35,6 tỷ USD trái phiếu trong tháng 8, đưa tổng lượng nắm giữ xuống còn khoảng 1.070 tỷ USD.

Như vậy, riêng hai chủ nợ lớn này đã giảm tổng cộng gần 63 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ chỉ trong một tháng.

Tuy nhiên, xu hướng bán ra không diễn ra trên diện rộng. Tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ vẫn tăng từ 9.250 tỷ USD lên 9.330 tỷ USD trong tháng 8, nhờ lực mua từ một số quốc gia khác.

Đáng chú ý, Anh - quốc gia nắm giữ trái phiếu Mỹ lớn thứ hai - tăng lượng nắm giữ từ mức 998,3 tỷ USD trong tháng 7 lên 1.010 tỷ USD. Canada cũng mua thêm 38,3 tỷ USD, nâng tổng danh mục lên 464,6 tỷ USD.

Việc Bắc Kinh giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về triển vọng tài khóa của Washington ngày càng gia tăng.

Tháng 8, tổng nợ công Mỹ chính thức vượt mốc 40.000 tỷ USD. Cùng thời điểm, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm duy trì trên 5%.

Đến chiều 16/10, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm ở mức 5,43%, sau khi tiến gần đỉnh 24 năm. Lợi suất kỳ hạn 10 năm ở mức 5,08%.

Áp lực trên thị trường trái phiếu còn gia tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong hơn ba năm nhằm ứng phó rủi ro lạm phát.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính Mỹ hồi giữa tháng 8 thông báo kế hoạch tăng ít nhất gấp đôi hoạt động mua lại trái phiếu kỳ hạn 10-30 năm nhằm hỗ trợ thanh khoản thị trường.

Trung Quốc từng là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, nhưng đã xuống vị trí thứ ba từ tháng 3/2025, sau Nhật Bản và Anh. Xu hướng giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ diễn ra trong nhiều năm, giữa lúc căng thẳng địa chính trị gia tăng và Bắc Kinh tìm cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Trái ngược với việc thu hẹp danh mục trái phiếu Mỹ, Trung Quốc liên tục gia tăng dự trữ vàng.

Theo số liệu chính thức, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua thêm vàng trong tháng 9, đánh dấu tháng tăng dự trữ thứ 23 liên tiếp. Tổng lượng vàng nắm giữ đạt 77,47 triệu ounce, tương đương khoảng 2.400 tấn.

Theo SCMP