Vụ 247 trẻ mầm non nhiễm độc chì do nhà bếp trộn phẩm màu công nghiệp vào phần ăn tại Trung Quốc: Hiệu trưởng lĩnh án 15 năm tù

Ngày 16/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), công bố phán quyết sơ thẩm đối với vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm độc hại, có hại xảy ra tại Trường Mầm non Bồi Tâm, quận Mạch Tích, thành phố Thiên Thủy.

Theo phán quyết, Lý Huệ Phương, người phụ trách thực tế của trường, bị tuyên án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu tài sản cá nhân trị giá 500.000 nhân dân tệ.

Chu Kính Lâm, hiệu trưởng điều hành nhà trường, bị tuyên phạt 15 năm tù và phạt tiền 300.000 nhân dân tệ.

Bốn nhân viên nhà bếp gồm Ngưu Ái Nguyên, Văn Á Phương, Hạ Húc Hà và An Xuân Linh lần lượt bị phạt tù từ 6 đến 8 năm, đồng thời phải nộp tiền phạt.

Cho phẩm màu công nghiệp để bánh bắt mắt hơn

Theo thông tin điều tra được công bố trước đó, tháng 7/2025, vụ việc 247 trẻ mầm non có nồng độ chì trong máu bất thường tại Trường Mầm non Bồi Tâm gây chấn động dư luận Trung Quốc. Nhiều giáo viên của trường cũng được phát hiện có kết quả xét nghiệm bất thường.

Sau khi sự việc bị phanh phui, tỉnh Cam Túc thành lập tổ điều tra của chính quyền tỉnh để làm rõ nguyên nhân.

Kết quả điều tra cho thấy Lý Huệ Phương, nhà đầu tư kiêm người phụ trách thực tế của trường, và Chu Kính Lâm, hiệu trưởng điều hành, đã đồng ý để nhân viên nhà bếp trộn phẩm màu dùng để vẽ, mua trên mạng và có ghi rõ cảnh báo “cấm sử dụng làm thực phẩm”, vào đồ ăn phục vụ tại trường.

Hình ảnh bữa ăn trưa tại trường (Ảnh: HK01)





Mục đích của việc làm này là khiến các loại bánh có màu sắc tươi sáng, bắt mắt hơn, qua đó thu hút thêm trẻ theo học và tăng doanh thu cho nhà trường.

Đáng chú ý, khi có ý kiến đặt câu hỏi tại sao trường không sử dụng bột màu tự nhiên từ rau củ quả hoặc phẩm màu dùng trong thực phẩm, cơ quan điều tra xác định nhà trường từng mua và sử dụng loại bột màu tự nhiên này với giá 5,04 nhân dân tệ/100 g.

Tuy nhiên, sau khi so sánh, những người liên quan cho rằng phẩm màu công nghiệp cho màu sắc rực rỡ hơn nên quyết định sử dụng loại này để chế biến thực phẩm.

Những hình ảnh được camera ghi lại (Ảnh: HK01)





Sáu bị cáo cùng bị kết tội sản xuất, buôn bán thực phẩm độc hại

Theo nhận định của Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lan Châu, Lý Huệ Phương và Chu Kính Lâm là những người quản lý nhà trường nhưng đã vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, chỉ đạo và sắp xếp để bốn nhân viên nhà bếp đưa nguyên liệu phi thực phẩm độc hại, có hại vào các sản phẩm được sản xuất, kinh doanh tại trường.

Những thực phẩm này được cung cấp cho trẻ mầm non và cán bộ, nhân viên nhà trường sử dụng, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Một số trẻ đã phải nhập viện (Ảnh: Jimu News)





Tòa án xác định hành vi của cả sáu bị cáo cấu thành tội sản xuất, buôn bán thực phẩm độc hại, có hại, với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.

Căn cứ vào hành vi phạm tội, tính chất, mức độ và những tác động tiêu cực đối với xã hội của từng bị cáo, tòa quyết định đưa ra các mức án nêu trên.

Vụ việc gây phẫn nộ bởi những người chịu ảnh hưởng chủ yếu là trẻ nhỏ, đối tượng chưa đủ khả năng tự nhận biết hay bảo vệ mình trước nguy cơ mất an toàn trong bữa ăn hằng ngày tại trường học. Phán quyết được công bố ngày 16/10 là kết quả xét xử sơ thẩm đối với sáu bị cáo trong vụ án.

Nguồn: HK01