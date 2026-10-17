2 ngày trước giờ G, Mỹ dỡ loạt lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhằm vào Nga

Ngày 16/10, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh miễn trừ các lệnh trừng phạt và thuế quan đối với Nga.

Theo thông báo của Nhà Trắng tối 16/10, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga theo đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua tháng trước chính thức bị đình chỉ. Luật này, vốn ban đầu có hiệu lực từ 18/10, nhằm gia tăng áp lực lên Nga vì cuộc xung đột với Ukraine từ năm 2022. Tuy nhiên, ông Trump lại đang xích lại gần Nga hơn và công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bao gồm cả việc cho rằng Kiev cần một nhà lãnh đạo mới.

"Tôi đã đệ trình lên Quốc hội một bản chứng nhận rằng việc ban hành miễn trừ như vậy vào thời điểm này là vì lợi ích quốc gia của Mỹ", sắc lệnh có đoạn.

Sắc lệnh nêu rõ việc miễn trừ sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi tổng thống xác định rằng "cần có hành động tiếp theo".

Vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, trong đó đảng Cộng hòa của ông Trump đang nỗ lực duy trì thế cân bằng mong manh tại cả 2 viện Quốc hội, các biện pháp trừng phạt mới có thể khiến giá dầu tăng cao hơn nữa trong khi người dân Mỹ vốn đã phải đối mặt với chi phí gia tăng, chủ yếu do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel và Iran, các nhà phân tích cho biết.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu diesel của Nga và đề xuất một thỏa thuận để Mỹ mua nhiên liệu từ Moscow nhằm hạ nhiệt giá dầu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tổng thống Mỹ tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm khoảng 4,5 triệu tấn từ tháng 11 tùy tình hình các nhà máy lọc dầu.

Đạo luật trừng phạt được Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Trump ký vào tháng 9, cho phép áp dụng và mở rộng các biện pháp trừng phạt, thuế quan và lệnh cấm theo luật định đối với Nga, cũng như gia hạn những biện pháp trừng phạt hiện hành đối với Iran. Đạo luật được đặt theo tên thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người qua đời hồi tháng 7 và từng dành hơn 1 năm vận động ủng hộ cho gói trừng phạt.

Đạo luật áp đặt thuế quan lên tới 100% trong vòng 30 ngày đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 5 nước nhập khẩu dầu thô hoặc khí đốt lớn nhất của Nga, cũng như bất kỳ quốc gia nào cố tình mua dầu hoặc khí đốt trong vòng 30 ngày sau khi luật được ban hành. Các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, những nước mua dầu lớn nhất của Nga, đã bày tỏ lo ngại về đạo luật trừng phạt Nga.



