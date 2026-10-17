Tuyến đường sắt trên cao dài 26 km chuẩn bị thí điểm công nghệ tiết kiệm điện của Nhật Bản

Tập đoàn thương mại Nhật Bản Sumitomo Corp. và nhà điều hành đường sắt Hankyu sẽ triển khai dự án thí điểm trên một tuyến đường sắt ở Philippines, dự kiến sẽ tiết kiệm đủ điện năng để cung cấp cho 2.000 hộ gia đình.

Cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra trên tuyến đường sắt trên cao LRT-1 phục vụ khu vực Metro Manila, bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 3/2028.

Các thiết bị chuyên dụng sẽ được lắp đặt để thu gom lượng điện dư thừa được tạo ra khi tàu phanh tại ga. Lượng điện này sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều hòa không khí và thang máy của nhà ga.

Việc ngăn ngừa tổn thất điện năng khi tàu phanh sẽ làm giảm lượng điện năng tiêu thụ. Dự kiến, kế hoạch này sẽ giảm chi phí điện năng hàng năm cho hoạt động đường sắt khoảng 3%.

Giống như Nhật Bản, Philippines là một quốc đảo phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Việc phát triển lưới điện cũng tốn kém do vị trí địa lý. Do vậy, Philippines có một trong những mức giá điện cao nhất Đông Nam Á, khiến lợi nhuận của các nhà điều hành đường sắt bị giảm.

Khi tàu phanh, động cơ điện tạo ra điện năng bằng lực quay của bánh xe. Cho đến nay, điện năng này được chia sẻ với các tàu khác nếu có tàu nào ở gần đó, nhưng nếu không thì sẽ được thải ra dưới dạng nhiệt.

Công ty Hankyu có trụ sở tại Osaka đã áp dụng một hệ thống tiết kiệm điện tương tự vào năm 2017 cho một trong những trạm biến áp điện của mình. Kinh nghiệm kỹ thuật đó giờ đây sẽ được sử dụng tại Philippines.

Sumitomo đã tham gia vào lĩnh vực đường sắt Philippines từ năm 1997, khi công ty thương mại này tham gia xây dựng tuyến đường sắt trên cao MRT-3.

Công ty đã đầu tư vào đơn vị vận hành tuyến đường sắt nhẹ LRT-1 dài 26 km từ năm 2020 và tham gia vào công tác vận hành và bảo trì. Hankyu bắt đầu đầu tư vào cùng đơn vị vận hành này từ năm 2024.

Vùng đô thị Manila có diện tích xấp xỉ bằng 23 quận trung tâm của Tokyo. Dân số đông hơn khoảng 30%, nhưng chỉ có 3 tuyến đường sắt phục vụ khu vực này.

Việc thiếu các lựa chọn giao thông công cộng đã góp phần gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Một ước tính cho thấy tình trạng tắc đường gây thiệt hại kinh tế tương đương hàng chục triệu đô la mỗi ngày.

Công tác xây dựng đang được tiến hành để mở rộng mạng lưới đường sắt của Manila. Điều này bao gồm việc mở rộng tuyến đường sắt đi lại giữa Bắc và Nam (North-South Commuter Railway) và xây dựng hệ thống tàu điện ngầm. Sumitomo dự định cung cấp toa xe lửa và cũng đang xem xét đầu tư vào các công ty vận hành các dự án này nếu chúng được tư nhân hóa trong tương lai.

Theo Nikkei