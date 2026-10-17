3 cơ quan cấp bộ Trung Quốc cùng điều tra một mẫu xe siêu sang, vì đạp phanh mạnh là gãy bàn đạp

Ba xe, ba lần gãy, cùng một vị trí

Từ ngày 1 tới 4/10/2026, nền tảng đánh giá xe Dongchedi mua 6 chiếc Zunjie V800 mới và đưa 3 chiếc vào bài thử phanh liên tục từ 100 km/h về 0. Theo công bố ngày 8/10, cả 3 chiếc đều gãy giá đỡ bàn đạp phanh ngay khi bàn đạp bị đạp hết hành trình, và vết gãy ở ba xe có hình thái gần như giống nhau. Ba chiếc còn lại được niêm phong tại phòng công chứng để làm bằng chứng.

Con số gây tranh cãi nhất là lực đạp lúc gãy. Dongchedi cho biết đỉnh lực thực tế ở chiếc thứ ba là 1.612 N, tương đương một người đàn ông cỡ trung đạp phanh khẩn cấp. Cùng đợt thử, mẫu Luxeed V9 chịu trung bình hơn 1.700 N qua 5 lần liên tiếp mà không gãy.

Khi bị nói đây là bài thử bạo lực, đại diện Dongchedi trả lời rằng bài phanh từ 100 km/h không phải công đoạn cực đoan, vì nhiều người gặp tình huống đó khi chạy cao tốc.

Một chiếc Maextro V800 chạy thử trên đường. Mẫu xe này ra mắt ngày 5/8/2026 và bắt đầu giao từ tháng 9.

Hãng nói đạt chuẩn, nhưng vẫn nâng cấp miễn phí

Tối 8/10, Zunjie phát thông cáo khẳng định hệ thống phanh được phát triển theo yêu cầu cao hơn tiêu chuẩn quốc gia GB 21670-2025, GB 7258-2026 và tiêu chuẩn ngành QC/T 788-2018. Hãng cho biết chưa ghi nhận trường hợp gãy nào trong sử dụng thực tế, và xếp bài thử của Dongchedi vào nhóm công đoạn cực đoan phi tiêu chuẩn.

Phần đáng chú ý nằm ở câu cuối của thông cáo. Dù khẳng định đạt chuẩn, hãng vẫn tuyên bố sẽ tối ưu thiết kế chi tiết liên quan và nâng cấp miễn phí cho khách đã nhận xe, với phương án dự kiến chốt cuối tháng 10 và triển khai trong tháng 11. Đây là nâng cấp tự nguyện, không phải triệu hồi.

Ngày 11/10, một tổ chức kiểm định bên thứ ba được nhà nước công nhận kết luận chi tiết này đạt yêu cầu QC/T 788-2018, tức chịu lực dọc 1.500 N với độ dịch chuyển không quá 5 mm, và thử tới 3.000 N cũng không nứt hay hỏng.

Báo Tân Kinh dẫn ý kiến hai kỹ sư thiết kế xe và kết cấu, cho biết họ tin vào tính xác thực của báo cáo nhưng còn ba câu hỏi. Phép thử có mô phỏng xung lực tức thời khi phanh gấp hay không, có tái hiện điều kiện lái động hay không, và đối tượng được kiểm có gồm chính giá đỡ đã gãy hay không.

Diễn biến vụ việc từ ngày 1 tới 15/10/2026, tổng hợp từ thông báo của các bên và báo chí Trung Quốc.

Khi cơ quan quản lý không gian mạng cùng vào cuộc

Tối 15/10/2026, tài khoản chính thức của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin thông báo rằng cơ quan này, cùng Cục Quản lý không gian mạng Trung ương và Tổng cục Quản lý giám sát thị trường, đã lập tổ điều tra liên ngành để xác minh và xử lý theo quy định, với kết quả sẽ được công bố kịp thời.

Thành phần tổ điều tra là chi tiết đáng chú ý nhất. Hai cơ quan quản lý công nghiệp và thị trường vào cuộc là chuyện bình thường với một tranh chấp kỹ thuật, nhưng việc cơ quan quản lý không gian mạng cùng tham gia cho thấy phạm vi xác minh gồm cả diễn biến thông tin quanh vụ việc. Ngày 9/10, báo Tân Hoàng Hà ghi nhận video thử nghiệm đầy đủ của Dongchedi không còn mở được trên Douyin, Xiaohongshu, Bilibili và Weibo, và chưa rõ lý do gỡ.

Zunjie phản hồi ngay trong đêm 15/10 rằng hãng hoàn toàn phục tùng và sẽ phối hợp toàn lực với tổ điều tra.

Cụm bàn đạp của một chiếc xe du lịch. Giá đỡ bàn đạp là chi tiết chịu toàn bộ lực chân người lái khi phanh gấp.

Thiệt hại tài chính hiện ra trước khi có kết luận. V800 có ba phiên bản giá 766.000, 866.000 và 1.016.000 nhân dân tệ. Sau khi video lan ra, cổ phiếu JAC giảm sàn hai phiên ngày 8 và 9/10, đóng cửa ở 22,75 nhân dân tệ, vốn hóa bốc hơi khoảng 11,7 tỷ nhân dân tệ.

Maextro S800, mẫu sedan cùng thương hiệu với V800. Zunjie là thương hiệu siêu sang do JAC sản xuất với công nghệ của Huawei.

Mốc kiểm chứng tiếp theo là kết luận của tổ điều tra liên ngành, và điểm cần theo dõi là tổ này trả lời được bao nhiêu trong ba câu hỏi mà giới kỹ sư đã nêu. Nếu kết luận chỉ lặp lại rằng chi tiết đạt chuẩn tĩnh, thì câu hỏi vì sao ba xe cùng gãy ở cùng vị trí vẫn còn nguyên.