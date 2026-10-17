Sân bay NAIM khi đang trong quá trình xây dựng.

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), hay sân bay quốc tế mới Mexico, được xây dựng tại Texcoco, phía đông thủ đô Mexico City. Dự án được chính quyền Tổng thống Enrique Peña Nieto khởi động với tham vọng giải quyết tình trạng quá tải của sân bay quốc tế Mexico City hiện hữu và biến thủ đô thành một trung tâm hàng không lớn của khu vực.

NAIM được quy hoạch trên khu đất khoảng 4.431 ha, rộng gần gấp 3 lần sân bay Nội Bài. Trung tâm dự án là nhà ga hành khách rộng khoảng 743.000 m2 và dài 1,6 km. Công trình được thiết kế với hình chữ X đặc trưng, có hàng chục cửa tiếp xúc trực tiếp với máy bay.

Trong giai đoạn đầu, sân bay dự kiến có 3 đường băng có khả năng khai thác đồng thời và phục vụ khoảng 70 triệu hành khách mỗi năm. Quy hoạch dài hạn cho phép mở rộng lên 6 đường băng, đưa công suất tối đa lên khoảng 125 triệu khách mỗi năm.

Quy mô đầu tư cũng liên tục tăng trong quá trình phát triển. Theo phương án cập nhật năm 2018, tổng vốn cho giai đoạn đầu vào khoảng 285 tỷ peso Mexico (402.000 tỷ đồng).

Trước khi dự án bị dừng, khoảng 307 doanh nghiệp đã tham gia, trong đó 90% là công ty Mexico. Công trình tạo ra hơn 45.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp. Giới chức khi đó dự kiến con số có thể tăng lên khoảng 160.000 việc làm trong toàn bộ quá trình xây dựng.

Một trong những thách thức lớn nhất là xây dựng trên nền đất yếu của khu vực hồ Texcoco cũ. Các kỹ sư phải sử dụng hệ thống móng đặc biệt để đỡ nhà ga khổng lồ.

Phối cảnh sân bay NAIM.

Theo số liệu của đơn vị phát triển dự án GACM, 7.178 cọc móng đã được đóng xuống khu vực nhà ga. Nếu nối toàn bộ số cọc này lại với nhau, chúng có tổng chiều dài khoảng 118 km.

Riêng phần móng nhà ga và tháp kiểm soát được thiết kế sử dụng khoảng 727.500 m3 bê tông, tương đương gần 1,75 triệu tấn bê tông. GACM từng so sánh đây là lượng bê tông lớn gấp hơn 17 lần lượng sử dụng để xây sân vận động Azteca nổi tiếng của Mexico.

Chưa dừng lại ở đó, riêng tấm móng nhà ga cần hàng nghìn km cốt thép. GACM cho biết lượng thép cây sử dụng nếu nối lại có thể kéo dài khoảng 12.350 km, tương đương khoảng cách từ Alaska tới Patagonia.

Điều khiến NAIM trở thành một trong những dự án sân bay gây tranh cãi nhất thế giới là công trình không bị hủy khi còn nằm trên bản vẽ.

Đến năm 2018, hàng loạt hạng mục đã được triển khai, hàng nghìn cọc móng được đóng và tấm móng nhà ga dần hình thành. Khoảng 100 tỷ peso đã được đầu tư và các hợp đồng trị giá khoảng 175 tỷ peso đã được ký, theo tài liệu của chính quyền Mexico thời điểm đó.

Tuy nhiên, dự án trở thành tâm điểm tranh luận trong cuộc bầu cử tổng thống Mexico năm 2018. Andrés Manuel López Obrador, người giành chiến thắng, phản đối NAIM vì cho rằng chi phí quá lớn, đi kèm nhiều vấn đề về tài chính và môi trường.

Sau một cuộc tham vấn công chúng gây nhiều tranh cãi vào tháng 10/2018, chính quyền mới quyết định dừng dự án. Một siêu sân bay được kỳ vọng phục vụ tới 125 triệu hành khách mỗi năm chưa từng đón một chuyến bay thương mại nào.

Việc hủy bỏ cũng đồng nghĩa phần lớn công trình khổng lồ tại Texcoco trở thành tài sản dang dở. Mexico sau đó chuyển hướng sang cải tạo sân bay quân sự Santa Lucía thành sân bay quốc tế Felipe Ángeles.

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