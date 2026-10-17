Một doanh nghiệp Việt chọn đầu tư vào quốc gia hoang tàn vì động đất, 15 năm sau thu quả ngọt bất ngờ

Một buổi chiều ngày 12/1/2010, quốc gia nhỏ bé Haiti rung chuyển vì trận động đất mạnh tới 7 độ với tâm chấn chỉ cách thủ đô Port-au-Prince khoảng 25km về phía tây. Hậu quả là hầu hết các công trình lớn, từ Dinh Tổng thống, tòa nhà Quốc hội, Nhà thờ lớn tới nhà tù chính của thủ đô đều bị hư hại nặng hoặc sụp đổ. Hệ thống y tế gần như tê liệt khi toàn bộ bệnh viện bị phá hủy hoặc hư hỏng đến mức không thể tiếp tục hoạt động. Ngay cả trụ sở phái bộ ổn định MINUSTAH của Liên Hợp Quốc tại thủ đô cũng đổ sập.

Theo ước tính, khoảng 220.000 đến 316.000 người thiệt mạng, hơn 300.000 người bị thương và khoảng 1 triệu người mất nhà cửa. Đáng chú ý, dân số Haiti khi đó còn chưa tới 10 triệu người.

Mang 5G tới quốc gia nghèo bậc nhất thế giới

Trong bối cảnh ấy, một doanh nghiệp Việt vẫn quyết tâm đổ tiền vào đất nước Haiti đang hoang tàn vì động đất và lao đao vì những bất ổn chính trị. Ngày 7/9/2011, Natcom, thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), chính thức khai trương mạng viễn thông. Trải qua hành trình 15 năm, mạng viễn thông do doanh nghiệp Việt Nam đàu tư đã hoàn vốn và đang dẫn đầu thị trường. Hơn nữa, Natcom đang chọn đầu tư 5G tại một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Việc Natcom đầu tư mạng 5G gây không ít băn khoăn. Ở nơi GDP thuộc nhóm thấp nhất thế giới và người dân còn chật vật mưu sinh, câu hỏi về mức độ sớm hay muộn của khoản đầu tư này là chính đáng. Tuy nhiên, nhờ gắn bó chặt chẽ và thấu hiểu thị trường, Natcom khẳng định nhu cầu dữ liệu tại các khu vực đông dân đang tăng nhanh, khiến mạng 4G chịu áp lực về dung lượng và buộc phải liên tục nâng cấp trong những năm gần đây.

Theo doanh nghiệp, 5G trước hết nhằm giải quyết tình trạng quá tải này, đồng thời đi trước nhu cầu như cách Viettel vẫn làm ở các thị trường khác. Natcom cũng thừa nhận 5G tự nó không tạo ra cải thiện đời sống, giá trị chỉ xuất hiện khi người dân, doanh nghiệp và các dịch vụ công thực sự khai thác được hạ tầng này.

Tài chính số của người nghèo

Ngoài viễn thông, Natcom đặt nhiều kỳ vọng vào tài chính số. Theo số liệu của doanh nghiệp, ví NatCash có hơn 2,6 triệu người dùng, mạng lưới khoảng 40.000 đại lý và chiếm khoảng 52% thị phần ví điện tử Haiti tính đến năm 2025. Trong một quốc gia mà nhiều người sống xa ngân hàng, mạng lưới đại lý giúp họ nạp, rút, chuyển và nhận tiền ngay tại nơi sinh sống.

Bước đi tiếp theo là kiều hối. Dòng tiền này tại Haiti tăng từ khoảng 3,6 tỷ USD năm 2021 lên 4,6 tỷ USD năm 2025, tương đương 20-25% GDP, đóng vai trò quan trọng với chi phí sinh hoạt, học hành và y tế của nhiều gia đình. Công ty NatTransfer mới thành lập sẽ kết nối các đơn vị chuyển tiền quốc tế để người nhận có thể nhận tiền thẳng vào NatCash. Mục tiêu năm đầu là đưa 40-60 triệu USD kiều hối vào hệ thống, tương đương 1-1,5% quy mô thị trường.

Về dài hạn, Natcom muốn phát triển NatCash thành một nền tảng tài chính số toàn diện. Kế hoạch đặt ra là doanh thu dịch vụ NatCash tăng từ 16 triệu USD năm 2026 lên 110 triệu USD năm 2030, nghĩa là gần gấp bảy lần trong bốn năm, đưa tỷ trọng trong doanh thu Natcom từ 7% lên 22%. Đây mới là mục tiêu của doanh nghiệp, chưa phải kết quả đã đạt được.

Nguồn: Tổng hợp