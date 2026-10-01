Phát hiện nam sinh 19 tuổi quyết không học đại học, mỗi ngày bán hàng trăm đơn hàng, kiếm 21 tỷ đồng chỉ nhờ 1 sản phẩm

Tháng 8/2025, Mike Satterlee, khi đó vừa tốt nghiệp trung học tại Mỹ, đối mặt với tình huống chưa từng có trong quá trình kinh doanh. Sau một bài đăng trên Instagram, số lượng khách đặt mua sản phẩm của công ty CruiseCup tăng vọt lên hàng trăm đơn mỗi ngày.

Tại nhà xưởng rộng gần 280 m2 ở Clifton Park, bang New York, Satterlee khi đó sở hữu 60 máy in 3D. Sau khi tính toán năng lực sản xuất, anh nhận ra phải mất khoảng 6 tuần mới có thể hoàn thành toàn bộ đơn hàng.

Sản phẩm gây sốt là một loại vỏ giữ nhiệt dành cho lon nước, có khả năng chứa đồng thời 2 lon dung tích khoảng 355 ml. Điểm khác biệt nằm ở thiết kế cho phép người dùng đưa lon mới vào từ phía trên hoặc phía dưới, thay vì phải tháo toàn bộ sản phẩm để thay đồ uống.

Satterlee gọi sản phẩm này là "tactical reloader". Video giới thiệu thiết kế mới nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo lượng đơn hàng tăng đột biến.

Chỉ riêng tháng 8/2025, CruiseCup ghi nhận doanh thu khoảng 100.000 USD (2,6 tỷ đồng), cao hơn khoảng 60% so với mức doanh thu tháng tốt nhất mà Satterlee từng đạt được từ các hoạt động kinh doanh trước đó.

Mike Satterlee trong xưởng in 3D.

Theo tài liệu tài chính được CNBC Make It xem xét, CruiseCup đạt doanh thu gộp khoảng 808.000 USD trong năm 2025 (hơn 21 tỷ đồng) thông qua website và TikTok Shop. Công ty còn có thêm một khoản doanh thu nhỏ từ Amazon.

Con đường kinh doanh của Satterlee bắt đầu từ khá sớm. Trước khi thành lập CruiseCup, anh từng thử nhiều công việc kiếm tiền, từ bán nước chanh đến tự pha chế kem chống cát bám da bằng dung dịch sát khuẩn tay và bột ngô.

Niềm đam mê in 3D xuất hiện khi Satterlee học năm đầu trung học. Trong một lớp thiết kế sản phẩm, anh được tiếp xúc với công nghệ này và nhanh chóng nhận ra tiềm năng thương mại của nó.

Tháng 9/2022, Satterlee sử dụng tiền tiết kiệm từ các dịp sinh nhật, Giáng sinh và những công việc kinh doanh trước đó để mua chiếc máy in 3D đầu tiên với giá khoảng 500 USD, tương đương 13 triệu đồng.

Đến tháng 6/2023, anh thành lập Solefully, chuyên sản xuất phụ kiện trang trí gắn lên dép Crocs bằng công nghệ in 3D. Toàn bộ hoạt động ban đầu diễn ra trong tầng hầm nhà bố mẹ.

Công việc nhanh chóng phát triển. Theo ước tính của Satterlee, Solefully đạt doanh thu khoảng 250.000 USD năm 2024 (6,5 tỷ đồng). Nhờ kết quả này, tháng 11/2024, anh quyết định thuê nhà xưởng với giá 3.600 USD mỗi tháng để mở rộng hoạt động sản xuất.

Vài tháng trước khi tốt nghiệp trung học, Satterlee nhận thấy doanh nghiệp đủ tiềm năng để theo đuổi lâu dài. Anh quyết định không vào đại học mà dành toàn bộ thời gian cho kinh doanh.

Sản phẩm gây "sốt" do Satterlee sản xuất.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ không dừng lại ở các sản phẩm trang trí giày dép. Trong quá trình thử nghiệm, anh phát hiện những phụ kiện giúp đặt vừa nhiều loại cốc, bình nước trong hộc đựng đồ uống trên ôtô thu hút sự quan tâm lớn hơn trên mạng xã hội và có biên lợi nhuận tốt hơn.

CruiseCup nhanh chóng vượt Solefully về sức hút, khiến Satterlee quyết định đóng cửa doanh nghiệp cũ vào tháng 6/2025 để tập trung vào hướng đi mới.

Hai tháng sau, anh phát triển sản phẩm giữ nhiệt hai lon nước, tạo nên bước ngoặt về doanh thu. Hiện Satterlee đã nộp hồ sơ xin cấp hai bằng sáng chế liên quan đến thiết kế của CruiseCup.

Theo CNBC Make It, doanh nghiệp hiện có lãi, nhưng mỗi tháng anh chỉ giữ lại khoảng 500-1.500 USD. Satterlee không công bố con số lợi nhuận hằng năm cụ thể. Phần lớn tiền kiếm được được tái đầu tư vào máy móc, quảng cáo trên mạng xã hội và phát triển sản phẩm.

Việc vẫn sống cùng bố mẹ và không phải trả tiền thuê nhà giúp Satterlee giảm đáng kể chi phí sinh hoạt cá nhân, qua đó có thêm nguồn lực để mở rộng công ty.

Hiện CruiseCup vận hành 160 máy in 3D tại New York, tăng mạnh so với 60 máy vào thời điểm sản phẩm gây sốt. Satterlee trực tiếp điều hành doanh nghiệp toàn thời gian cùng một nhân viên khác.

Các sản phẩm nhựa được sản xuất bằng máy in 3D tại Mỹ, trong khi những mẫu bằng thép không gỉ được đặt hàng từ một nhà sản xuất Trung Quốc mà anh tìm thấy trên Internet. Satterlee cũng muốn tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, bổ sung công nghệ in UV và tuyển thêm nhân sự marketing để đưa CruiseCup vào các cửa hàng bán lẻ.

Theo Shopify, số lượng sản phẩm in 3D được bán trên nền tảng này tăng 112% trong giai đoạn từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026. Dù vậy, không phải doanh nghiệp nào trong lĩnh vực này cũng có thể phát triển nhanh như CruiseCup.

Trong khi nhiều bạn học cũ đã bước sang năm thứ 2 đại học, Satterlee vẫn dành toàn bộ thời gian cho công việc kinh doanh.

Theo CNBC