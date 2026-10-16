Chủ tịch Fed bất ngờ phát tín hiệu về lãi suất, thị trường lập tức phản ứng

Phát biểu tại cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok sáng 16/10, Chủ tịch Fed Kevin Warsh gần như không đề cập đến triển vọng chính sách tiền tệ hay tình hình kinh tế Mỹ. Ông chỉ tái khẳng định cam kết đưa lạm phát về mức mục tiêu.

Ông cho biết: "Chúng tôi đã nói rất rõ rằng Fed sẽ bảo đảm ổn định giá cả và đã rút bớt một phần chính sách nới lỏng cách đây khoảng một tháng."

Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra bất kỳ dự báo nào về quyết định lãi suất tại các cuộc họp còn lại trong năm.

Những phát biểu này không làm thay đổi kỳ vọng rằng Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10. Ngược lại, việc ông Warsh không đưa ra thông điệp cứng rắn khiến nhà đầu tư càng giảm đặt cược vào khả năng tăng lãi suất.

Trước khi Chủ tịch Fed phát biểu, thị trường hợp đồng tương lai đánh giá xác suất tăng lãi suất tháng 10 ở mức khoảng 27%. Sau sự kiện, con số này giảm xuống dưới 15%.

Thị trường chứng khoán Mỹ lập tức phản ứng tích cực. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 đảo chiều từ mức giảm tới 0,6% sang tăng 0,2%, trong khi đồng USD giảm nhẹ.

Derek Tang, nhà kinh tế tại Monetary Policy Analytics, nhận định: "Rõ ràng ông ấy sẽ không đưa ra bất cứ điều gì để thị trường có thể diễn giải theo hướng cứng rắn."

Tháng 9, Fed nâng lãi suất tham chiếu thêm 0,25 điểm phần trăm, lên vùng 3,75-4%, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023. Quyết định này nhận được sự ủng hộ của cả 19 nhà hoạch định chính sách Fed. Phần lớn quan chức cũng dự báo ngân hàng trung ương có thể cần nâng lãi suất thêm một lần nữa trong năm 2026 nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, những tuần gần đây, một số nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Fed liên tiếp phát tín hiệu chưa cần vội hành động. Chủ tịch Fed New York John Williams và Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson đều cho rằng ngân hàng trung ương có thể dành thêm thời gian đánh giá dữ liệu kinh tế trước khi quyết định tăng lãi suất lần nữa.

Ngoài ra, Thống đốc Fed Christopher Waller cũng nhận định những đợt tăng tiếp theo có thể cần thiết, nhưng không nhất thiết phải diễn ra tại các cuộc họp liên tiếp. Các thông điệp này khiến thị trường dần chuyển kỳ vọng về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo từ tháng 10 sang tháng 12.

Phát biểu mới nhất của ông Warsh không xác nhận Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng cũng không đưa ra lý do khiến nhà đầu tư phải thay đổi quan điểm.

Điều này phù hợp với chiến lược truyền thông mà ông theo đuổi kể từ khi nhậm chức. Ông Warsh muốn thị trường tập trung vào diễn biến kinh tế thay vì cố giải mã từng phát biểu của các quan chức để dự đoán quyết định lãi suất.

Dù tránh đề cập trực tiếp đến triển vọng lãi suất, ông Warsh dành nhiều thời gian nói về trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực ông đánh giá là đổi mới quan trọng nhất của kinh tế toàn cầu trong cuộc đời mình.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed cảnh báo làn sóng phát triển AI có thể tạo ra những tác động trái chiều đối với nền kinh tế, đặc biệt trong ngắn hạn. Theo ông, AI đang thúc đẩy nhu cầu đầu tư và chi tiêu trước khi những lợi ích về năng suất và khả năng cung ứng hàng hóa, dịch vụ thực sự xuất hiện.

Ông cho rằng các ngân hàng trung ương cần đánh giá AI một cách nghiêm túc và thận trọng, bởi công nghệ này có thể làm thay đổi cả lạm phát lẫn thị trường lao động. Ông nói rằng, nếu là một nhà hoạch định chính sách tiền tệ, có nhiệm vụ bảo đảm giá cả ổn định và toàn dụng lao động, "bạn phải nhận thức được đây là một cú sốc đối với nền kinh tế".

Về trung hạn, ông Warsh đánh giá AI có thể tạo ra cú sốc tích cực về nguồn cung, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và mở rộng khả năng sản xuất. Những thay đổi này về lý thuyết có thể góp phần giảm áp lực giá cả.

Song, trong ngắn hạn, làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI đang làm tổng cầu tăng lên, trong khi tác động thực tế đối với việc làm vẫn chưa rõ ràng.

Một số quan chức Fed trước đó cũng bày tỏ lo ngại rằng dòng vốn đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu, điện năng và các hạ tầng phục vụ AI có thể khiến kinh tế Mỹ tăng trưởng quá nóng, qua đó tạo thêm sức ép lạm phát.

Để nghiên cứu vấn đề này, Warsh thông báo nhóm công tác về năng suất và việc làm của Fed sẽ tổ chức phiên điều trần thực tế tại khu vực Vịnh San Francisco vào ngày 16/11. Đây là một trong năm nhóm công tác được ông thành lập nhằm đánh giá những thay đổi lớn của nền kinh tế và chính sách tiền tệ. Các nhóm dự kiến trình khuyến nghị lên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Theo Straits Times