Nga thần tốc đóng pháo đài biển sâu trọng tải 14.210 tấn: Đưa '14 tỷ rúp' ra khơi làm nhiệm vụ chiến lược

Nga quyết đưa siêu tàu cá Viktor Gavrilov 14 tỷ rúp ra khơi

Bộ Công Thương Nga vừa đưa ra đề xuất ngân sách bổ sung trị giá 6,4 tỷ rúp (nâng tổng kinh phí lên 14 tỷ rúp) nhằm tập trung hoàn thiện siêu tàu đánh cá cỡ lớn mang tên Viktor Gavrilov tại xưởng đóng tàu Yantar, Kaliningrad của Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất Nga (USC).

Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm tái khởi động và tăng tốc dự án đóng tàu đánh cá lớn nhất hiện nay của "Xứ sở Bạch dương", góp phần củng cố ngành đánh bắt cá của Nga, Forbes trích thông tin từ báo Vedomosti ngày 15/10.

Cơ quan Thủy sản Liên bang (Rosrybolovstvo) Nga hồi tháng 7/2026 cho hãng TASS biết, Nga duy trì vị thế Top 5 quốc gia hàng đầu thế giới về khối lượng tài nguyên sinh học dưới nước được khai thác.

Tàu đánh cá lớn nhất Nga Viktor Gavrilov. Nguồn ảnh: Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất Nga (USC)

Nguồn ảnh: Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất Nga (USC)

Việc đóng tàu đánh cá Viktor Gavrilov được bắt đầu vào năm 2019, dự kiến bàn giao vào năm 2023. Tuy nhiên, dự án từng trải qua nhiều lần trì hoãn tiến độ do những biến động về chuỗi cung ứng và kỹ thuật.

Dẫu vậy, cột mốc hạ thủy thành công vào ngày 31/1/2025 (nhằm mục đích hoàn thiện các trang thiết bị) đã tạo tiền đề quan trọng để xưởng đóng tàu Yantar triển khai hàng loạt biện pháp đặc biệt nhằm "thần tốc" đưa siêu tàu này hoàn thiện.

Theo một nguồn tin, tính đến tháng 10/2026, tiến độ hoàn thành con tàu khổng lồ này đạt 57%.

Ban đầu, hợp đồng đóng tàu có giá trị 7 tỷ rúp. Giờ đây, theo ước tính của báo Vedomosti, tổng chi phí dự kiến để hạ thủy và đưa Viktor Gavrilov vào vận hành chính thức sẽ chạm mốc khoảng 14 tỷ rúp (khoảng 166 triệu USD) – cao gấp đôi so với dự toán ban đầu.

"Pháo đài" Viktor Gavrilov trọng tải 14.210 tấn thực hiện nhiệm vụ chiến lược

Mang mã hiệu thiết kế Dự án 5670FT, Viktor Gavrilov sở hữu chiều dài ấn tượng lên tới 121 mét, trọng tải 14.210 tấn, và thủy thủ đoàn 148 người.

Được đặt hàng bởi Hợp tác xã Ngư nghiệp V.I. Lenin ở vùng Viễn Đông Nga, trong khuôn khổ Chương trình hạn ngạch đầu tư của Nga*.

Tàu Viktor Gavrilov sau khi hoàn thiện sẽ hoạt động ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương với vai trò là tàu sản xuất cá đóng hộp, dầu cá, bột cá, cũng như cá đã làm sạch và đóng gói.

Không đơn thuần là một tàu đánh cá thông thường, Viktor Gavrilov đóng vai trò như một tổ hợp nhà máy chế biến hải sản khép kín cực kỳ hiện đại ngay trên đại dương.

Nguồn ảnh: Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất Nga (USC)

Việc hoàn thành và đưa Viktor Gavrilov vào hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ về mặt kinh tế mà cả về mặt môi trường sinh thái biển.

Thứ nhất, tối ưu hóa nguồn tài nguyên & giảm thiểu lãng phí: Là tàu đánh cá lớn nhất nước Nga, con tàu được tích hợp công nghệ chế biến triệt để ngay tại chỗ.

Toàn bộ phụ phẩm từ quá trình chế biến hải sản sẽ được tái chế thành bột cá và dầu cá ngay trên tàu, giúp tận dụng tối đa 100% tài nguyên khai thác, loại bỏ hoàn toàn việc xả thải phế phẩm hữu cơ gây ô nhiễm môi trường biển.

Thứ hai, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải carbon: Thiết kế khí động học cùng hệ thống động cơ hiện đại giúp tàu Viktor Gavrilov giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi tấn hải sản đánh bắt được, góp phần giảm nhẹ mức độ phát thải khí nhà kính trên các vùng biển khơi.

Thứ ba, hướng đến đánh bắt bền vững và bảo vệ hệ sinh thái: Viktor Gavrilov được trang bị các hệ thống dò tìm luồng cá tiên tiến và lưới quét thông minh, tàu cho phép đánh bắt chính xác đối tượng mục tiêu, hạn chế tối đa tình trạng đánh bắt nhầm các loài sinh vật biển không mong muốn.

Sự xuất hiện của Viktor Gavrilov không chỉ khẳng định năng lực tự chủ công nghệ đóng tàu của Nga, mà còn xác lập một chuẩn mực mới về ngành khai thác hải sản hiện đại: Hiệu quả cao đi đôi với trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái đại dương.

[*] Từ năm 2017, các công ty đánh bắt cá Nga đã nhận được hạn ngạch đánh bắt tài nguyên sinh học để đổi lấy cam kết đóng tàu tại các xưởng đóng tàu của Nga. Tổng cộng 105 tàu đã được ký hợp đồng theo chương trình này, với 56 tàu được giao trước tháng 7/2026.

Tham khảo: Forbes