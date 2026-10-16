Ngày 9/10, Tổng thống Donald Trump đã đạt được thỏa thuận năng lượng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau nhiều ngày Mỹ liên tục yêu cầu Ukraine ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu Nga, nhưng bị ông Zelensky phớt lờ.

Mỹ sau đó đã nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga cho đến tháng 4/2027, trong khi Nga cam kết cung cấp một lượng nhiên liệu đáng kể, để giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt toàn cầu.

Ngày 15/10, phát biểu với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Baku, Azerbaijan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Thỏa thuận đã được đề xuất, và chúng tôi ủng hộ nó.

Trong khi đó, ông Zelensky tiếp tục tìm kiếm vũ khí của Mỹ để thực hiện tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu".

“Đây là một thách thức trực tiếp và trắng trợn của ông Zelensky đối với Tổng thống Trump”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky chỉ trích thỏa thuận này là một “quyết định yếu kém”, bày tỏ sự tiếc nuối, vì nó sẽ mang lại thêm doanh thu cho Nga.

Ông cũng cáo buộc Tổng thống Trump “phản bội”, đổ lỗi cho cuộc chiến của Mỹ chống Iran về tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn cầu, và lên án việc rút hỗ trợ tình báo của Mỹ là “nguy hiểm”.

Ông chủ Nhà Trắng đã phản bác, cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine gây ra rắc rối cho nền kinh tế toàn cầu, và cho rằng Ukraine cần một tổng thống mới.

Theo tờ Financial Times, những lời chỉ trích ngày càng gay gắt của ông Zelensky đối với ông Trump đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại.

Họ dự định sẽ thúc giục ông Zelensky giảm bớt những lời lẽ gay gắt đó trong các cuộc đàm phán kín, tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels vào ngày 16/10.