Pháp nói gì nếu EU kết nạp Ukraine vào khối?

Chính trị gia cánh hữu người Pháp Marine Le Pen.

“Việc EU kết nạp Ukraine sẽ tương đương với "hành động tự sát" đối với khối này, một kịch bản chắc chắn sẽ dẫn đến thiệt hại kinh tế khổng lồ và sự mất chủ quyền thực sự đối với Pháp”, nữ chính trị gia cánh hữu người Pháp Marine Le Pen nói.

Bà Le Pen đưa ra bình luận này trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times được đăng tải hôm 14/10, phản đối tham vọng lâu dài của Ukraine muốn gia nhập EU.

Bà Le Pen cũng nhắc lại lập trường của mình về viện trợ cho Ukraine, đồng thời lưu ý Pháp cũng như toàn bộ EU không còn đủ khả năng tài trợ cho Ukraine nữa.

“Điều trung thực cần làm với Tổng thống Zelensky là nói với ông ấy, thực tế là cảnh báo ông ấy, chúng ta không thể làm hơn nữa, không thể xoay xở thêm nữa. EU đã cho Ukraine vay 90 tỷ euro. Đó thực sự là một con số rất lớn”, bà Le Pen nói với FT.

Nữ chính trị gia này từ lâu đã chỉ trích việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, nhiều lần cam kết chấm dứt viện trợ trực tiếp của Pháp cho Ukraine, và kêu gọi cắt giảm mạnh viện trợ trên toàn EU.

Theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, chính trị gia này đã nổi lên như ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua tranh cử tổng thống Pháp năm 2027,

Bà Le Pen được dự đoán sẽ đánh bại cả đối thủ cánh tả và trung dung trong các vòng bỏ phiếu thứ hai.

Đầu tháng này, EU đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Vladimir Zelensky về việc Ukraine được kết nạp trước tháng 1/2027.

Ủy viên châu Âu Phụ trách Mở rộng của EU Marta Kos mô tả thời hạn này là hoàn toàn phi thực tế, nhấn mạnh Ukraine phải đáp ứng tất cả các yêu cầu để trở thành thành viên "dựa trên năng lực".

Một cuộc khảo sát gần đây của Quỹ Bertelsmann cho thấy, sự ủng hộ đối với việc tạo điều kiện cho Ukraine gia nhập tiếp tục giảm, xuống dưới 50% trên toàn khối.