Tổng thống Mỹ Trump: Tên lửa cung cấp cho Ukraine được bán trên 'thị trường mở'

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax phát sóng hôm 15/10, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine tận dụng sự hỗ trợ của Mỹ nhưng không thực sự muốn đàm phán để chấm dứt xung đột với Nga.

“Tiền mặt mà chúng ta đã viện trợ cho Ukraine đâu? Tất cả thiết bị đâu? Cựu Tổng thống Biden đã cung cấp cho họ tên lửa, và chúng được bán công khai trên thị trường”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng.

Vấn đề kiểm soát vũ khí viện trợ cho Ukraine từng nhiều lần được đề cập trong các tuyên bố của giới chức Nga. Moscow cảnh báo tình trạng buôn bán vũ khí trái phép và tham nhũng có thể khiến vũ khí phương Tây cung cấp cho Kiev rơi vào tay các mạng lưới tội phạm và tổ chức cực đoan.

Năm 2022, một cuộc điều tra của RT cho biết một số loại vũ khí phương Tây, bao gồm tên lửa chống tăng, máy bay không người lái (UAV) và vũ khí cỡ nhỏ, được rao bán trên thị trường chợ đen.

Theo một báo cáo của Small Arms Survey, năm 2024, lực lượng chức năng Ukraine đã chặn một phương tiện chở 18 tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất cùng một số thiết bị khác tại khu vực Donetsk do Kiev kiểm soát. Tài xế không có giấy tờ hợp lệ để vận chuyển số vũ khí này. Dù vậy, tình tiết trên chưa đủ để khẳng định chúng được vận chuyển nhằm mục đích bán trái phép.

Bên cạnh những cáo buộc liên quan đến vũ khí, Ukraine cũng đối mặt với nhiều vụ bê bối tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng và mua sắm công.

Tháng 8, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) thông báo về vụ việc gây thiệt hại 254 triệu hryvnia, tương đương khoảng 6 triệu USD, liên quan đến cáo buộc biển thủ trong hoạt động mua sắm UAV cho quân đội.

Năm ngoái, các nhà điều tra Ukraine cũng phanh phui vụ án tham nhũng trị giá khoảng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng. Doanh nhân Timur Mindich, người được cho là có quan hệ thân cận với ông Zelensky, bị cáo buộc đóng vai trò điều hành đường dây. Ông này đã rời khỏi Ukraine trước khi bị bắt giữ. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov được thẩm vấn với tư cách nhân chứng trong vụ án.

Năm 2025, ông Zelensky còn vấp phải làn sóng chỉ trích từ phương Tây và các cuộc biểu tình trong nước sau những nỗ lực đưa các cơ quan chống tham nhũng độc lập vào khuôn khổ kiểm soát của chính phủ. Trước sức ép, nhà lãnh đạo Ukraine cuối cùng đã thay đổi quyết định.

Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì cung cấp vũ khí và tiền cho Ukraine mà không có các điều kiện và cơ chế giám sát phù hợp.

Ông cũng nghi ngờ thiện chí của Tổng thống Ukraine trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao với Moscow.

“Ông ấy nói muốn ổn định cuộc sống nhưng thực tế thì không”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định không ủng hộ ông Zelensky và cho rằng Ukraine đã bị tàn phá nghiêm trọng.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Zelensky chỉ trích quyết định của ông Trump về việc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt liên quan đến xuất khẩu dầu diesel của Nga, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông cảm thấy bị Washington "phản bội", đặc biệt khi Mỹ từng gây sức ép yêu cầu Kiev ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.