Chủ tịch EC đề xuất tạo kho dự trữ khí đốt chiến lược của EU

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh EU đang diễn ra ở Brussels (Bỉ), bà Ursula von der Leyen đã mời các nhà lãnh đạo châu Âu xem xét việc thành lập kho dự trữ khí đốt chiến lược toàn khối, Politico dẫn lời 3 nhà ngoại giao và 2 quan chức EU nói.

Theo Politico, các quan chức EU vẫn chưa rõ ý tưởng về quỹ dự trữ sẽ có hình thức như thế nào.

Sáng kiến ​​này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại EU có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu vào mùa Đông này.

Các cơ sở dự trữ khí đốt hiện có ở châu Âu, thường được doanh nghiệp thương mại nạp đầy quanh năm, đang hoạt động ở mức thấp kỷ lục do giá khí đốt mùa Hè tăng cao, liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trước đó, hãng thông tấn TASS đưa tin, châu Âu có nguy cơ bắt đầu mùa sưởi ấm với lượng dự trữ khí đốt ở mức thấp kỷ lục.

Vào thời điểm truyền thống bắt đầu mùa Thu-Đông, các nước EU có thể chỉ lấp đầy kho chứa của mình ở mức 70-75% công suất, đánh dấu mức thấp nhất từ ​​trước đến nay vào đầu mùa sưởi ấm.

Theo yêu cầu của EC, các quốc gia thành viên EU phải đảm bảo kho chứa khí đốt của họ đạt mức đầy 90%, trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến ngày 1/12 hàng năm.

Một biên độ linh hoạt 10% được cho phép trong trường hợp điều kiện nạp khí gặp khó khăn.

Do đó, tổng lượng khí đốt được bơm ròng vào các kho chứa của châu Âu phải đạt ít nhất 68 tỷ m3 vào đầu mùa Thu Đông 2026-2027, để đáp ứng mục tiêu lấp đầy.

Tuy nhiên, dự đoán một mùa Đông rất ôn hòa, EC sẵn sàng hạ ngưỡng này xuống 80% cho năm nay.