Tình hình hiện tại của "cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca-Cola"

Mỗi khi nhắc đến sự kiện Trung Quốc bắt đầu thời kỳ cải cách và mở cửa vào cuối thập niên 1970, giới nhiếp ảnh và truyền thông quốc tế lại nhớ đến một biểu tượng đặc biệt: bức ảnh một cậu bé Trung Quốc cầm lon Coca-Cola đứng trên Vạn Lý Trường Thành.

Khoảnh khắc ngẫu nhiên vào tháng 3/1979 ấy không chỉ làm thay đổi một cuộc đời, mà còn trở thành dấu mốc ghi lại sự giao thoa văn hóa giữa Đông và Tây.

Khoảnh khắc lịch sử từ sự ngẫu nhiên

Tháng 3/1979, nhiếp ảnh gia người Mỹ James Anderson đến Bắc Kinh đúng thời điểm Trung Quốc vừa đặt những bước chân đầu tiên trên con đường hội nhập. Khi ghé thăm Vạn Lý Trường Thành, ông bị thu hút bởi một cậu bé có gương mặt bầu bĩnh, đôi má ửng đỏ vì lạnh, đang tinh nghịch chạy nhảy trong chiếc áo bông màu xanh quân đội.

Sau vài câu trò chuyện vui vẻ với gia đình cậu bé, James lấy từ ba lô ra một lon Coca-Cola mang từ Mỹ sang – thứ nước uống còn vô cùng xa lạ tại đây thời bấy giờ – để làm quà tặng. Khi cậu bé tò mò mở nắp và uống ngụm đầu tiên, James đã kịp bấm máy.

Bức ảnh nổi tiếng "Lon Coca đầu tiên ở Trung Quốc"

Tác phẩm sau đó được gửi về Mỹ với tên gọi "Lon Coca đầu tiên ở Trung Quốc" và nhanh chóng được tạp chí National Geographic chọn làm ảnh bìa. Bức ảnh ngay lập tức gây sốt trên toàn thế giới, kéo theo doanh số kỷ lục cho tờ tạp chí và đưa tên tuổi James Anderson lên một tầm cao mới.

Sự kết hợp giữa Vạn Lý Trường Thành – biểu tượng văn hóa lâu đời của Trung Quốc – và lon Coca-Cola – đại diện cho phương Tây – đã trở thành một ẩn dụ mạnh mẽ: Báo hiệu một kỷ nguyên mới của sự cởi mở, giao thoa và phát triển.

Ngụm nước ngọt "khó uống" và hành trình vươn lên thành CEO

Cậu bé trong bức ảnh năm đó tên là Hắc Kiến Đào, sinh ra trong một gia đình công chức bình thường ở Bắc Kinh với bố là kỹ sư bưu điện và mẹ là giáo viên tiểu học.

Nhớ lại ngụm Coca-Cola đầu tiên trong đời, ông Hắc thật thà chia sẻ rằng vị của nó lúc đó… không hề ngon, thậm chí ông từng muốn nhổ ra nhưng vì lịch sự nên đành nuốt xuống. Sau buổi chụp hình, cuộc sống của cậu bé vẫn diễn ra bình dị như bao bạn bè cùng trang lứa mà không hề biết mình vừa trở thành "ngôi sao" trên trang bìa một tạp chí Mỹ.

Không dựa vào bất kỳ sự nổi tiếng nào, Hắc Kiến Đào tự đi lên bằng chính năng lực của mình. Ông đã thi đỗ khoa Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học Đông Nam và gặp gỡ người vợ tương lai (khi đó là nữ sinh khoa Kiến trúc). Bước ra trường đúng giai đoạn kinh tế Trung Quốc bùng nổ (thập niên 1980 - 1990), ông nhanh chóng thăng tiến và trở thành lãnh đạo doanh nghiệp.

Ông từng đảm nhiệm vị trí CEO chi nhánh Bắc Kinh của Trung tâm Thương mại Grenada Thượng Hải, đồng thời là Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Aurea Thượng Hải.

Ông Hoắc Kiến Đào có sự nghiệp thành công

Mối duyên bất ngờ sau 40 năm

Dù bức ảnh mang tính biểu tượng toàn cầu, chính bản thân ông Hắc Kiến Đào lại hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó suốt 40 năm.

Mãi đến tháng 3/2019, khi đang làm việc tại quốc đảo Grenada (vùng Caribe), ông mới được Đại sứ quán liên hệ để xác minh nhân thân theo yêu cầu từ hãng Coca-Cola. Sau khi đối chiếu các thông tin và hình ảnh tư liệu, tập đoàn này mới chính thức xác nhận ông chính là "cậu bé trên Vạn Lý Trường Thành" năm xưa.

Ở tuổi trung niên, ông Hắc Kiến Đào có một cuộc sống trọn vẹn và đầy màu sắc. Ngoài công việc quản lý đầu tư, ông còn là bình luận viên golf cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) từ năm 2016. Có một chi tiết thú vị là giải đấu golf đầu tiên mà ông tham gia bình luận lại do chính thương hiệu Coca-Cola tài trợ.

Ông là một bình luận viên golf cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV)

Dù phải đối mặt với một vài tin đồn thất thiệt sau khi chợt nổi tiếng bất đắc dĩ, ông Hắc Kiến Đào vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Với ông, câu chuyện lon Coca năm 1979 chỉ là một kỷ niệm đẹp. Ước mơ nhỏ bé hiện tại của vị doanh nhân thành đạt này đơn giản là tìm lại được cuốn tạp chí National Geographic năm ấy để lưu giữ làm kỷ niệm cho gia đình.

Nguồn: 163