Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Istanbul thành ‘biển nước’ sau trận mưa lịch sử, 3 người chết, hàng nghìn người mắc kẹt

| | Tài chính quốc tế

Trận mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ biến nhiều tuyến đường ở Istanbul thành sông, cuốn trôi ôtô, làm ngập nhà dân, cửa hàng và hầm chui. Ít nhất 3 người thiệt mạng, hơn 2.700 người được giải cứu khỏi các khu vực ngập lụt.

Istanbul gần như tê liệt sau trận mưa dữ dội kéo dài từ tối 14/10. Nước tràn qua đường phố, len vào nhà dân và cửa hàng, nhấn chìm nhiều phương tiện, khiến giao thông tại thành phố hơn 16 triệu dân rơi vào cảnh hỗn loạn.

Tại một số khu vực, dòng nước mạnh cuốn ôtô trôi khỏi vị trí, đẩy chúng va vào nhau. Nhiều hầm chui và tuyến đường bị ngập sâu, trong khi người dân mắc kẹt tại nhà, nơi làm việc và trên đường trở về nhà.

Các phương tiện mắc kẹt trên tuyến đường ngập nước ở Istanbul khi mưa lớn trút xuống thành phố ngày 14/10. Ảnh: AP

Istanbul chìm trong nước

Mưa lớn ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở cả hai phía châu Âu và châu Á của Istanbul. Nước tràn vào nhà ở, cửa hàng, tầng hầm và các tuyến đường huyết mạch. Một số đoạn đường bị sụt lún, trong khi nước tràn vào hai bệnh viện và chảy xuống từ trần ga metro Haciosman.

Tại quận Sultangazi, một phần tường chắn của trường tiểu học đổ khi học sinh vẫn đang ở trong lớp. Không có học sinh nào bị thương.

Những hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy nhiều tuyến phố biến thành dòng nước đục, ôtô bị mắc kẹt giữa đường và người dân phải tìm cách di chuyển qua những khu vực ngập sâu.

Nhiều ôtô bị nhấn chìm và nằm ngổn ngang sau trận mưa lớn gây ngập lụt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/10/2026. Ảnh: AP

Theo cơ quan điều phối khẩn cấp của thành phố AKOM, lượng mưa tại Istanbul lần này đạt mức đặc biệt cao. Riêng Beykoz ghi nhận 277,1 mm/m², mức cao nhất được các trạm quan trắc ghi nhận kể từ năm 1942. Tổng lượng mưa trong đợt này tương đương khoảng 4,1 lần lượng mưa trung bình của cả tháng 10.

Tại các khu vực quanh eo biển Bosphorus và phía bắc, lượng mưa phổ biến ở mức 130-277 mm. Sarıyer ghi nhận 211,8 mm, trong khi Eyüpsultan đạt 203,9 mm.

Quy mô ứng phó cũng nhanh chóng được mở rộng. Chính quyền Istanbul huy động 8.564 nhân viên cùng 2.325 phương tiện và máy móc để xử lý các vụ ngập nước, tràn cống, sạt lở, cây đổ và cứu người mắc kẹt. AKOM cho biết đã tiếp nhận gần 9.800 thông báo liên quan đến thời tiết cực đoan.

3 người chết, hàng nghìn người được giải cứu

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong trận mưa lũ tại Istanbul, theo chính quyền thành phố.

Một bé trai 14 tuổi tử vong sau khi bị điện giật tại quận Fatih. Một người 34 tuổi ở quận Sarıyer được cho là trượt ngã trên vỉa hè và tử vong do chấn thương. Thi thể nạn nhân thứ ba được tìm thấy gần một công viên ở quận Kağıthane. Chính quyền cho biết còn một số người được báo mất tích.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt sau trận mưa lớn tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/10/2026. Ảnh: DHA

Bên cạnh thương vong, hàng nghìn người phải cần đến sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ. Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Çiftçi cho biết hơn 2.700 người mắc kẹt đã được sơ tán an toàn khỏi các khu vực bị ảnh hưởng trên toàn thành phố. Các đội cứu hộ tiếp tục tiếp cận những nơi nước dâng cao và hỗ trợ người dân rời khỏi nhà, trường học, nơi làm việc.

Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, chính quyền Istanbul yêu cầu người dân hạn chế ra đường nếu không cần thiết. Các trường học tiếp tục đóng cửa, xe máy bị cấm lưu thông và một số nhóm công chức được cho nghỉ.

Người sống tại các căn hộ tầng hầm được khuyến cáo di chuyển lên tầng cao hơn, đồng thời tránh xa hầm chui, lòng suối và những khu vực có nguy cơ ngập. Dự báo cho thấy mưa còn có thể tiếp diễn tại Istanbul và các khu vực lân cận trong những ngày tới.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Istanbul ngập sâu, ôtô khó khăn khi di chuyển, ngày 15/10. Ảnh: AP

Sau trận mưa, các đội cứu hộ và công nhân môi trường tiếp tục bơm nước, dọn bùn đất, kiểm tra những tuyến đường bị hư hỏng và khôi phục giao thông. Metro Istanbul cũng tăng cường hoạt động của một số tuyến để hỗ trợ người dân trong thời điểm giao thông đường bộ bị ảnh hưởng.

Trận mưa lần này không chỉ để lại những con đường ngập nước và hàng loạt phương tiện bị hư hỏng. Với một đô thị hơn 16 triệu dân, lượng mưa cực lớn trong thời gian ngắn cũng cho thấy sức ép mà hạ tầng thành phố phải đối mặt khi những hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện.

Cảnh tượng hiếm thấy tại “thủ đô giải trí thế giới”: Loạt địa danh biểu tượng của Las Vegas rơi vào cảnh ngập lụt sau trận mưa lớn bất thường

Theo Minh Ngọc

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Fed bất ngờ phát tín hiệu về lãi suất, thị trường lập tức phản ứng

Chủ tịch Fed bất ngờ phát tín hiệu về lãi suất, thị trường lập tức phản ứng Nổi bật

Phát hiện tàu Trung Quốc chở gần 1.000 tấn “hàng lạ”, âm thầm di chuyển trên biển, gần như không chạy bằng dầu, không phát ra khí thải

Phát hiện tàu Trung Quốc chở gần 1.000 tấn “hàng lạ”, âm thầm di chuyển trên biển, gần như không chạy bằng dầu, không phát ra khí thải Nổi bật

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tái xuất trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tái xuất trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

16:03 , 16/10/2026
Một quốc gia cấm người dân tiếp xúc với nước tại 6 hồ nhân tạo sau khi phát hiện amip ăn não

Một quốc gia cấm người dân tiếp xúc với nước tại 6 hồ nhân tạo sau khi phát hiện amip ăn não

15:48 , 16/10/2026
Ukraine 'ra tay' bất ngờ tại Nga: Ông Putin thừa nhận 'chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ không làm vậy'

Ukraine 'ra tay' bất ngờ tại Nga: Ông Putin thừa nhận 'chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ không làm vậy'

15:22 , 16/10/2026
Nga thần tốc đóng pháo đài biển sâu trọng tải 14.210 tấn: Đưa '14 tỷ rúp' ra khơi làm nhiệm vụ chiến lược

Nga thần tốc đóng pháo đài biển sâu trọng tải 14.210 tấn: Đưa '14 tỷ rúp' ra khơi làm nhiệm vụ chiến lược

12:41 , 16/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên