Istanbul thành ‘biển nước’ sau trận mưa lịch sử, 3 người chết, hàng nghìn người mắc kẹt

Istanbul gần như tê liệt sau trận mưa dữ dội kéo dài từ tối 14/10. Nước tràn qua đường phố, len vào nhà dân và cửa hàng, nhấn chìm nhiều phương tiện, khiến giao thông tại thành phố hơn 16 triệu dân rơi vào cảnh hỗn loạn.

Tại một số khu vực, dòng nước mạnh cuốn ôtô trôi khỏi vị trí, đẩy chúng va vào nhau. Nhiều hầm chui và tuyến đường bị ngập sâu, trong khi người dân mắc kẹt tại nhà, nơi làm việc và trên đường trở về nhà.

Các phương tiện mắc kẹt trên tuyến đường ngập nước ở Istanbul khi mưa lớn trút xuống thành phố ngày 14/10. Ảnh: AP

Istanbul chìm trong nước

Mưa lớn ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở cả hai phía châu Âu và châu Á của Istanbul. Nước tràn vào nhà ở, cửa hàng, tầng hầm và các tuyến đường huyết mạch. Một số đoạn đường bị sụt lún, trong khi nước tràn vào hai bệnh viện và chảy xuống từ trần ga metro Haciosman.

Tại quận Sultangazi, một phần tường chắn của trường tiểu học đổ khi học sinh vẫn đang ở trong lớp. Không có học sinh nào bị thương.

Những hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy nhiều tuyến phố biến thành dòng nước đục, ôtô bị mắc kẹt giữa đường và người dân phải tìm cách di chuyển qua những khu vực ngập sâu.

Nhiều ôtô bị nhấn chìm và nằm ngổn ngang sau trận mưa lớn gây ngập lụt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/10/2026. Ảnh: AP

Theo cơ quan điều phối khẩn cấp của thành phố AKOM, lượng mưa tại Istanbul lần này đạt mức đặc biệt cao. Riêng Beykoz ghi nhận 277,1 mm/m², mức cao nhất được các trạm quan trắc ghi nhận kể từ năm 1942. Tổng lượng mưa trong đợt này tương đương khoảng 4,1 lần lượng mưa trung bình của cả tháng 10.

Tại các khu vực quanh eo biển Bosphorus và phía bắc, lượng mưa phổ biến ở mức 130-277 mm. Sarıyer ghi nhận 211,8 mm, trong khi Eyüpsultan đạt 203,9 mm.

Quy mô ứng phó cũng nhanh chóng được mở rộng. Chính quyền Istanbul huy động 8.564 nhân viên cùng 2.325 phương tiện và máy móc để xử lý các vụ ngập nước, tràn cống, sạt lở, cây đổ và cứu người mắc kẹt. AKOM cho biết đã tiếp nhận gần 9.800 thông báo liên quan đến thời tiết cực đoan.

3 người chết, hàng nghìn người được giải cứu

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong trận mưa lũ tại Istanbul, theo chính quyền thành phố.

Một bé trai 14 tuổi tử vong sau khi bị điện giật tại quận Fatih. Một người 34 tuổi ở quận Sarıyer được cho là trượt ngã trên vỉa hè và tử vong do chấn thương. Thi thể nạn nhân thứ ba được tìm thấy gần một công viên ở quận Kağıthane. Chính quyền cho biết còn một số người được báo mất tích.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt sau trận mưa lớn tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/10/2026. Ảnh: DHA

Bên cạnh thương vong, hàng nghìn người phải cần đến sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ. Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Çiftçi cho biết hơn 2.700 người mắc kẹt đã được sơ tán an toàn khỏi các khu vực bị ảnh hưởng trên toàn thành phố. Các đội cứu hộ tiếp tục tiếp cận những nơi nước dâng cao và hỗ trợ người dân rời khỏi nhà, trường học, nơi làm việc.

Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, chính quyền Istanbul yêu cầu người dân hạn chế ra đường nếu không cần thiết. Các trường học tiếp tục đóng cửa, xe máy bị cấm lưu thông và một số nhóm công chức được cho nghỉ.

Người sống tại các căn hộ tầng hầm được khuyến cáo di chuyển lên tầng cao hơn, đồng thời tránh xa hầm chui, lòng suối và những khu vực có nguy cơ ngập. Dự báo cho thấy mưa còn có thể tiếp diễn tại Istanbul và các khu vực lân cận trong những ngày tới.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Istanbul ngập sâu, ôtô khó khăn khi di chuyển, ngày 15/10. Ảnh: AP

Sau trận mưa, các đội cứu hộ và công nhân môi trường tiếp tục bơm nước, dọn bùn đất, kiểm tra những tuyến đường bị hư hỏng và khôi phục giao thông. Metro Istanbul cũng tăng cường hoạt động của một số tuyến để hỗ trợ người dân trong thời điểm giao thông đường bộ bị ảnh hưởng.

Trận mưa lần này không chỉ để lại những con đường ngập nước và hàng loạt phương tiện bị hư hỏng. Với một đô thị hơn 16 triệu dân, lượng mưa cực lớn trong thời gian ngắn cũng cho thấy sức ép mà hạ tầng thành phố phải đối mặt khi những hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện.