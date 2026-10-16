Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tái xuất trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cựu tổng thống dự kiến sẽ có lần xuất hiện công khai đầu tiên trong chiến dịch vận động tranh cử năm nay vào ngày 20/10, nhằm ủng hộ ông Jolly - cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa đã chuyển sang đảng Dân chủ.

Trong khi đó, bà Hillary hợp tác với nhà báo Kara Swisher thực hiện loạt podcast mới về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời tham gia các hoạt động vận động tranh cử của riêng mình.

Những hoạt động này đưa 2 trong số những nhân vật nổi tiếng nhất của đảng Dân chủ trở lại cuộc cạnh tranh bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh đảng này đang vật lộn với tầm nhìn về tương lai của mình. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của vợ chồng Tổng thống Clinton vào thời điểm hiện nay, khi các ứng viên cấp tiến thách thức bộ máy lãnh đạo truyền thống của đảng Dân chủ.

Dù vợ chồng ông Clinton vẫn giữ vị thế nổi bật trong chính trường đảng Dân chủ, một chiến lược gia của đảng cho rằng các thành viên hiện nay quan tâm đến việc giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử hơn là nhìn lại quá khứ của đảng.

“Cựu Tổng thống Clinton vẫn là một trong những nhà truyền đạt chính trị tài năng nhất mà đất nước này từng biết, đặc biệt là trong việc kết nối với cử tri thuộc tầng lớp lao động về những vấn đề kinh tế quan trọng nhất đối với họ”, chiến lược gia đảng Dân chủ Kevin Walling nhận định.

“Tuy nhiên, tôi không tin rằng các thành viên đảng Dân chủ đang tìm kiếm sự khôi phục thời kỳ hoàng kim của nhà Clinton. Điều họ muốn là một con đường đưa đảng trở lại chiến thắng”, ông Walling nói thêm.

Chiến lược gia đảng Dân chủ Mally Smith đưa ra đánh giá hoài nghi hơn về tầm ảnh hưởng của vợ chồng ông Clinton trong những tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử.

“Hillary và Bill vẫn có ý nghĩa đối với một bộ phận cử tri. Tuy nhiên, họ chủ yếu sẽ hữu ích trong việc tiếp cận nhóm ủng hộ cốt lõi của đảng Dân chủ và những người đặc biệt quan tâm đến chính trị. Môi trường truyền thông hiện nay rất khó để thu hút chú ý. Ngay cả các quan chức đương nhiệm, chứ chưa nói đến những người từng giữ chức vụ, cũng sẽ gặp khó khăn trong việc khiến công chúng chú ý đến mình”, ông nói.

Sự xuất hiện của ông Clinton vào ngày 20/10 sẽ diễn ra tại sự kiện liên tôn giáo ở Hollywood, Florida, cùng với ông Jolly. Ông Jolly đang cạnh tranh với nghị sĩ đảng Cộng hòa Byron Donalds trong cuộc đua nhằm kế nhiệm Thống đốc Ron DeSantis, người không thể tái tranh cử do đã hết nhiệm kỳ theo quy định.

Ông Jolly vận động tranh cử với trọng tâm là khả năng chi trả, trong đó có việc giảm chi phí bảo hiểm bất động sản thông qua quỹ bảo hiểm thảm họa do bang bảo trợ, mở rộng chương trình y tế Medicaid, tăng ngân sách cho các trường công lập và bảo vệ quyền phá thai.

Trong khi đó, bà Hillary Clinton đến Omaha, bang Nebraska, hôm 10/10, để vận động ủng hộ 2 ứng viên đảng Dân chủ là Lynne Walz và Denise Powell tại sự kiện gây quỹ mang tên “Bí ngô, bánh nướng và chính trị”.

Những cú sốc

Khi được hỏi sẽ nói gì với những cử tri đảng Dân chủ cảm thấy lá phiếu của mình không còn ý nghĩa, bà Clinton đề cập hàng loạt cuộc khủng hoảng trên toàn quốc khiến cử tri thất bại, trong đó có thất bại của chính bà trong cuộc bầu cử năm 2016.

“Và bạn cũng có thể phần nào hiểu được điều đó, đối với những người cảm thấy họ đã liên tiếp trải qua những giai đoạn khó khăn. Nếu nhìn lại 25 năm qua ở đất nước chúng ta, tôi là thượng nghị sĩ của bang New York vào ngày 11/9. Đó là một cú sốc tinh thần lớn. Cuộc khủng hoảng tài chính khủng khiếp năm 2008 đã gây ra những hậu quả tàn khốc với người dân. Chúng ta đã có một cuộc bầu cử vào năm 2016 mà bạn biết đấy, đã đặt ra rất nhiều câu hỏi mà đến nay chúng ta vẫn đang cố tìm lời giải về những gì thực sự đã diễn ra. Và sau đó, chúng ta phải đối mặt với COVID”, bà phát biểu tại sự kiện ở Nebraska.

Bà Clinton hợp tác với nhà báo kiêm người dẫn podcast Kara Swisher để thực hiện loạt chương trình High Stakes. Chương trình ra mắt ngày 14/10 và sẽ phát sóng hằng tuần đến giữa tháng 11, tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, các cuộc đua quan trọng vào Quốc hội và những vấn đề chính trị liên quan.

Tập đầu tiên, phát sóng hôm 14/10, tập trung vào tình trạng chi phí xăng dầu, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe gia tăng; các khoản chi tiêu chính trị của tỷ phú Elon Musk; cũng như cách đảng Dân chủ có thể biến vấn đề khả năng chi trả thành thông điệp vận động tranh cử giúp họ giành chiến thắng. Chương trình đồng thời phân tích những cuộc đua quan trọng vào Thượng viện tại Michigan và Maine.

“Nếu cựu tổng thống có thể giúp đảng Dân chủ cạnh tranh tại một bang đầy thách thức như Florida, và podcast của bà Clinton có thể đóng góp vào một cuộc thảo luận quốc gia có chiều sâu, qua đó tạo động lực cho đảng của tôi, thì đó chắc chắn là điều tích cực”, Walling nói.

“Thách thức đối với đảng Dân chủ là làm sao phát huy trí tuệ và kinh nghiệm từ quá khứ của đảng mà không làm lu mờ thế hệ lãnh đạo tiếp theo - những người sẽ định hình tương lai của đảng”, ông nói thêm.