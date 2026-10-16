Ukraine 'ra tay' bất ngờ tại Nga: Ông Putin thừa nhận 'chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ không làm vậy'

Trang Meduza (Latvia) ngày 16/10 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận tại hội nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Nga rằng chính quyền nước này đã không lường trước được những cuộc tấn công của Ukraine vào những kho hàng thuộc sở hữu của các nền tảng thương mại điện tử Wildberries và Ozon (Nga).

Một trực thăng chữa cháy chuẩn bị thả nước trong vụ cháy tại khu phức hợp hậu cần của nền tảng thương mại điện tử Wildberries gần thị trấn Podolsk, ngoại ô thủ đô Moscow, Nga, vào ngày 16/8/2026. Ảnh: AFP

"Tôi biết về những vấn đề mà bà đã đề cập. Thật không may, các nền tảng của chúng ta [Nga] - Wildberries và Ozon - đã bị đối phương tấn công. Nhân tiện, họ [Ukraine] liên tục thực hiện những bước đi mà, thành thật mà nói, lẽ ra chúng ta nên lường trước được, nhưng chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ không làm vậy. Nhưng họ đã làm", ông Putin nói để đáp lời bà Tatyana Kim - nhà sáng lập Wildberries (sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Nga), người đã đề cập đến những cuộc tấn công của Ukraine vào các kho hàng của nền tảng này.

Theo Meduza, số liệu chính thức của Nga hoặc những chỉ số hoạt động cụ thể liên quan đến thiệt hại không được nêu chi tiết trong bài phát biểu của ông Putin.

Tống thống Putin nói rằng một khi Nga "bắt đầu đáp trả" những cuộc tấn công như vậy, Ukraine sẽ "quay sang các nước bảo trợ để yêu cầu họ gây áp lực và ngăn chặn chúng ta".

Ông nói điều tương tự cũng xảy ra với các cơ sở năng lượng và gọi những cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga là "không đáng kể".

Tổng thống Putin cho biết Nga đã bắt đầu đáp trả những cuộc tấn công này: "Họ đã ra đòn trước. Chúng ta bắt đầu đáp trả. Giờ đây họ cũng đang phản ứng theo cách tương tự về các cơ sở năng lượng, và về các địa điểm khác, bao gồm cả trung tâm dữ liệu, v.v. Họ đã bắt đầu trước. Họ không nên bắt đầu trước."

Theo hãng truyền thông UNITED24 Media (Ukraine), vào đêm 14/10, lực lượng Nga đã phóng 39 tên lửa đạn đạo và hơn 120 máy bay không người lái (UAV) tấn công các cơ sở năng lượng và hạ tầng trọng yếu trên khắp Kyiv và Kharkiv. Các mục tiêu chính bao gồm Nhà máy nhiệt điện số 4 ở Kyiv và Nhà máy nhiệt điện số 5 ở Kharkiv, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở điện và sưởi ấm quan trọng của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận Moscow đã không lường trước được những cuộc tấn công của Ukraine vào các nền tảng thương mại điện tử lớn của Nga. Ảnh: Getty Images

Theo hãng tin Agentstvo (Nga), lời thừa nhận trên là bình luận đầu tiên của Tổng thống Nga Putin về những cuộc tấn công vào các trung tâm dữ liệu.

Hồi tháng 9, Nga đã tấn công một số trung tâm dữ liệu của Ukraine; Bộ Quốc phòng Nga cũng đe dọa Kyiv bằng một "chiến dịch thanh lọc kỹ thuật số".

Ngày 10/10, sau khi lực lượng Ukraine bắt đầu tấn công trung tâm dữ liệu của công ty công nghệ Yandex (Nga), Moscow đã tấn công một trung tâm dữ liệu thuộc nhà cung cấp Tenet của Ukraine ở Odessa và trung tâm xử lý dữ liệu ATM của ngân hàng Ukrsibbank ở Kyiv.

Ngày 13/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Chính phủ Nga đang thảo luận về những cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các trung tâm dữ liệu Nga. Một ngày sau, Tổng thống Putin đã tổ chức một cuộc họp về an ninh mạng.

Trong phần thảo luận công khai của cuộc họp, Tổng thống Putin cho biết ông kỳ vọng các bên tham gia sẽ đưa ra những đề xuất "nhằm cải thiện an ninh mạng". Ông nói rằng các mối đe dọa về an ninh mạng đang đạt đến một cấp độ mới "trong bối cảnh những cuộc tấn công trực tiếp và hỗn hợp từ nước ngoài". Nhưng ông Putin không đề cập đến những cuộc tấn công vào trung tâm dữ liệu.