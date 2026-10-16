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Một quốc gia cấm người dân tiếp xúc với nước tại 6 hồ nhân tạo sau khi phát hiện amip ăn não

| | Tài chính quốc tế

Giới chức Mexico cấm người dân tiếp xúc với nước tại 6 hồ nhân tạo ở thành phố Mérida sau khi phát hiện amip ăn não, trong bối cảnh một ca tử vong do nhiễm loại vi sinh vật này được ghi nhận hồi tháng 9.

Giới chức y tế bang Yucatán (Mexico) đã yêu cầu cấm người dân tiếp xúc với nước tại 6 hồ nhân tạo ở thành phố Mérida sau khi phát hiện amip có khả năng gây viêm não. Động thái này được triển khai sau một trường hợp tử vong được ghi nhận hồi tháng 9.

Theo cơ quan y tế bang, cuộc rà soát được mở rộng sau khi một người tử vong vì viêm màng não do amip nguyên phát (PAM) vào tháng 9 tại hồ nhân tạo thuộc một khu thương mại. Sau đó, giới chức tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại 9 hồ nước trên địa bàn thành phố Mérida và phát hiện vi sinh vật gây bệnh tại 6 địa điểm.

Các hồ có kết quả dương tính gồm hồ tại Plaza La Isla, hồ phía đông và hồ chính thuộc khu phức hợp Cabo Norte, hồ tại vườn thú Centenario, hồ ở Gran Parque La Plancha và hồ tại Công viên Sinh thái phía Tây.

Ảnh: YA

Nhà chức trách yêu cầu nghiêm cấm các hoạt động tiếp xúc với nước tại những địa điểm này, đồng thời lắp đặt các rào chắn để ngăn người dân tiếp cận. Tuy nhiên, các công viên công cộng và vườn thú xung quanh vẫn mở cửa đón khách.

Các đơn vị quản lý hồ đã bắt đầu triển khai quy trình vệ sinh, xử lý nguồn nước dưới sự phối hợp của các chuyên gia thuộc Đại học Tự trị Yucatán (UADY) và Trung tâm Nghiên cứu và Nghiên cứu nâng cao (Cinvestav).

Trong khi đó, kết quả xét nghiệm tại 3 địa điểm khác gồm hồ trung tâm của khu Cabo Norte, công viên Acuaparque và hồ tại vườn thú Animaya đều âm tính với loại amip này.

Đại diện cơ quan y tế bang cho biết, nguy cơ nhiễm bệnh xuất hiện khi nước nhiễm amip xâm nhập vào cơ thể qua đường mũi. Vi sinh vật này không lây truyền từ người sang người và không gây nhiễm bệnh thông qua việc uống nước.

Một tổ công tác liên ngành về an toàn nguồn nước đang tiếp tục giám sát các khu vực nước trong vùng, đồng thời xây dựng những quy trình kiểm soát lâu dài nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa nguy cơ phơi nhiễm tại các không gian vui chơi, giải trí và cảnh quan đô thị.

Nguồn: The Yucatan Times

Theo Phạm Trang

Sức khỏe 24h

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