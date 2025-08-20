Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện 'amip ăn não' trong nguồn nước sinh hoạt tại quốc gia có cộng đồng người Việt đông thứ 3 thế giới

20-08-2025 - 16:10 PM

Ngày 7/8, giới chức y tế bang Queensland (Australia) phát đi cảnh báo khẩn sau khi phát hiện vi sinh vật nguy hiểm Naegleria fowleri – thường được gọi là “amip ăn não” – trong hệ thống cấp nước ở khu vực phía Tây Nam bang.

Theo thông báo từ Hội đồng Shire Murweh, kết quả xét nghiệm mẫu nước tại hai cơ sở y tế và nguồn cung cấp đầu vào của hai thị trấn Augathella và Charleville cho thấy sự hiện diện của loại amip này. Augathella hiện có khoảng 300 cư dân, trong khi Charleville có khoảng 3.000 người, đều nằm cách thành phố Brisbane 750 km về phía Tây Nam.

Phát hiện ‘amip ăn não’ trong nguồn nước sinh hoạt tại quốc gia có cộng đồng người Việt đông thứ 3 thế giới- Ảnh 1.

Giới chức y tế địa phương khẳng định, nguồn nước vẫn có thể sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày nếu người dân tuân thủ biện pháp phòng ngừa, như không dùng nước từ vòi hoa sen để rửa mũi, giám sát trẻ em khi tắm, và tránh nhúng đầu xuống các hồ bơi sử dụng nước máy.

Naegleria fowleri thường tồn tại trong môi trường nước ngọt và đất chưa qua xử lý, phát triển mạnh ở nhiệt độ 25–40°C. Vi sinh vật này có thể gây viêm não màng não nguyên phát – căn bệnh hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, việc nhiễm bệnh chỉ xảy ra khi nước chứa amip đi vào cơ thể qua đường mũi, không phải thông qua việc uống, nấu ăn hay giặt giũ.

Các triệu chứng thường xuất hiện sau 3–7 ngày, bao gồm: sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng cổ, lú lẫn, buồn ngủ, đau họng, buồn nôn, nôn, ảo giác, rối loạn khứu giác và vị giác, co giật.

Giám đốc điều hành Murweh Shire, ông Bruce Scott, kêu gọi người dân bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của cơ quan y tế. “Đây cũng là tình huống mới đối với hội đồng, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ sớm có chuyên gia cung cấp giải pháp”, ông cho biết.

Trường hợp nhiễm “amip ăn não” gần đây nhất tại Queensland được ghi nhận cách đây hơn 10 năm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xét nghiệm nguồn nước để đánh giá mức độ ô nhiễm và triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Sở Y tế Queensland nhấn mạnh: amip Naegleria fowleri không thể tồn tại trong nguồn nước sạch, mát và được khử trùng bằng clo đầy đủ.

Theo Trang Đào

