Chủ tịch FIFA củng cố tin vui 25 triệu USD cho bóng đá Việt Nam

Triển vọng này tiếp tục được củng cố sau những phát biểu mới nhất của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại World Cup U15 vừa khép lại ở Azerbaijan ngày 30/10.

Trong cuộc phỏng vấn đăng tải trên trang chủ FIFA, ông Infantino nhắc lại kế hoạch nâng mức hỗ trợ tài chính cho 211 liên đoàn thành viên trên toàn thế giới. Theo người đứng đầu FIFA, cách đây 10 năm, khi ông bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch, mỗi liên đoàn chỉ được nhận 250.000 USD mỗi năm, tương đương 1 triệu USD trong một chu kỳ bốn năm.

Tuy nhiên, mức hỗ trợ này dự kiến sẽ tăng lên đáng kể. Ông Infantino cho biết Hội đồng FIFA vừa quyết định nâng tổng kinh phí dành cho mỗi liên đoàn lên 25 triệu USD.

Theo Chủ tịch FIFA, nguồn lực tài chính bổ sung sẽ mở ra thêm cơ hội phát triển bóng đá trên toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực bóng đá trẻ, bóng đá nữ và đào tạo tài năng.

Không chỉ dừng lại ở những tuyên bố về chính sách, FIFA cũng đã bắt đầu trao đổi với các liên đoàn thành viên về phương án sử dụng nguồn tiền dự kiến được phân bổ.

Tại Azerbaijan trong tuần này, ông Infantino có cuộc gặp với Bộ trưởng Thể thao Sri Lanka Sunil Kumara Gamage và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Sri Lanka Jaswar Umar. Theo EconomyNext ngày 27/10, nội dung trao đổi tập trung vào kế hoạch sử dụng khoản hỗ trợ 25 triệu USD để phát triển hạ tầng bóng đá tại quốc gia Nam Á.

Sri Lanka dự kiến dành nguồn lực này để xây dựng một sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm đào tạo thể thao thành tích cao và khoảng 40 sân bóng tại các địa phương trước năm 2031.

Một kế hoạch tương tự cũng đang được chuẩn bị tại Bhutan. Trong chuyến thăm nước này ngày 19/10, Chủ tịch FIFA tiếp tục đề cập đến khoản hỗ trợ 25 triệu USD.

Theo Bhutan Times ngày 27/10, Liên đoàn Bóng đá Bhutan đã đề xuất xây dựng học viện đào tạo 500 cầu thủ trẻ, bao gồm 250 nam và 250 nữ, kết hợp với một trường học và bốn sân bóng. FIFA dự kiến cử chuyên gia tới đánh giá tính khả thi của dự án trước khi xem xét các bước tiếp theo.

Việc Sri Lanka và Bhutan bắt đầu xây dựng những kế hoạch đầu tư cụ thể cho thấy các liên đoàn thành viên đang chủ động chuẩn bị cho chương trình hỗ trợ mới, dù quyết định phê duyệt và giải ngân cuối cùng vẫn chưa được hoàn tất.

Theo phương án được FIFA công bố ngày 15/10, mỗi liên đoàn thành viên có thể nhận tổng cộng 25 triệu USD trong chu kỳ 2027-2030. Khoản tiền này được cấu thành từ hai nguồn, gồm 10 triệu USD thuộc chương trình phát triển bóng đá FIFA Forward 4.0 và 15 triệu USD bổ sung từ FIFA Surplus Solidarity Programme – chương trình sử dụng nguồn thặng dư tài chính của tổ chức này để hỗ trợ phát triển bóng đá.

Nếu được thông qua, tổng ngân sách FIFA dành cho các chương trình phát triển bóng đá toàn cầu sẽ lên tới 6,35 tỷ USD, cao hơn gấp đôi kế hoạch ban đầu. Nguồn lực tăng thêm chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của World Cup 2026.

Với tư cách là một trong 211 liên đoàn thành viên FIFA, VFF thuộc diện được hưởng chương trình hỗ trợ nói trên nếu đáp ứng các điều kiện phân bổ và sử dụng vốn.

Theo lộ trình dự kiến, Hội đồng FIFA sẽ hoàn thiện phương án hỗ trợ vào tháng 12/2026, trước khi trình Đại hội FIFA lần thứ 77 xem xét, phê duyệt vào tháng 3/2027.